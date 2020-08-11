Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: 4 futbolcu bizi çok üzüyor

Galatasaray ile Sixt Türkiye arasında yapılan futbol takımının forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla yapıldı. Cengiz imzaların ardından futbol takımı ve harcama limiti konularında açıklamalarda bulundu. Cengiz, “4 futbolcu bizi çok üzüyor” dedi.

Cengiz, “4 Ekim tarihine kadar süremiz var. Dinamik bir süreç bitmez. Biz limitlerimiz içinde, kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray çıkarları doğrultusunda her tür transferi, gerek satış anlamında gerek alış anlamında yaparız.” diye konuştu.

Cengiz, “Limit artışına karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz; sarı, kırmızı ve yeşil. Otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil, 130 isteyebilirsiniz. Orada bir limit var. ‘Ben buna istediğim gibi uymam, aşarım ve cezayı da ödemem’ diyemezsiniz. İsmini zikrettiğiniz değerli rakibimiz için değil, kendimiz için de söylüyorum. Varsa Kasımpaşa’nın maddi hatası olur, onu düzeltin dedik. Fenerbahçe’nin taleplerini göz önüne alalım ve gelecek için düzenleyelim dedik. Ama şu an transfer dönemi açılmış. Oyun oynanırken bunu değiştirirseniz ne TFF’nin, ne konulan kuralların kıymeti kalmaz.” ifadesini kullandı.

Cengiz açıklamalarda şunları kaydetti:

"Limit artışına karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz; sarı, kırmızı ve yeşil. Otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil, 130 isteyebilirsiniz. Orada bir limit var. ‘Ben buna istediğim gibi uymam, aşarım ve cezayı da ödemem’ diyemezsiniz. İsmini zikrettiğiniz değerli rakibimiz için değil, kendimiz için de söylüyorum. Varsa Kasımpaşa’nın maddi hatası olur, onu düzeltin dedik. Fenerbahçe’nin taleplerini göz önüne alalım ve gelecek için düzenleyelim dedik. Ama şu an transfer dönemi açılmış. Oyun oynanırken bunu değiştirirseniz ne TFF’nin, ne konulan kuralların kıymeti kalmaz.

Ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. 2 yıldır faaliyet raporlarını veriyoruz, ne çıkacağını biliyoruz. Tüm kulüpler ne çıkacağını biliyor. Eğer bilmiyorsam kulübümün beni eleştirmesi gerekir.

4 futbolcu bizi çok yoruyor. 30 futbolcu feragatname imzaladı. 4’ü imzalamadı. Canları sağolsun. Hukuk içerisinde görüşeceğiz. Para mühim değil dedi Arda, paranın bozduğunu para düzeltir. Tanrı bizi onur, itibar ve şereften yoksun bırakmasın. Biz buna Galatasaray olarak dikkat ediyoruz. Arda müthiş hizmetler verecektir. Ona çok inanıyor, güveniyorum. Çok büyük hizmetler verecek.

Başkalarının anlaştığı genç çocukları 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da ‘limitless’ yazamazsın. Bir futbolcu Galatasaray’a gelir, eğer Galatasaray’la anlaşamazsa 2-3 katına başka bir yere gider. Galatasaray, Türk futbolunun kıblesidir. Başkalarının elindeki futbolcuya, genç çocuklar kızmıyorum, profesyonel olarak düşünürseniz daha fazla maddi olanaklar sunarsanız, Ahmet’i değil Mehmet’i kandırabilirsiniz, 2-3 kat hem 5-6 futbolcuya ‘limitless’ yazarım. Bana ceza veremezsiniz, 30 milyon taraftarım var derseniz beni suçlayın.

Bana resmi olarak Arda Turan’dan ya da teknik ekipten bir şey gelmedi. Ben o zaman bunu anlattım. Bu sezon sevgili hocamızın Arda Turan konusunda bir talebi oldu. Arda boş mukaveleye imza atarım dedi. Biz de en uygun anlaşmayı yaptık.

Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan Sixt, bize müthiş bir teklifle geldi. 2 yılda 40 milyon TL’yi aşkın fiyatla göğüs sponsoru, kardeş şirketi Magderburger ise 18 milyon TL ile geldi. 60 milyon TL’yi aşkın bir katkı… Bu örnek davranıştan ötürü Sixt’e teşekkür ediyorum. Bize sponsor olarak bize olan güvenlerini gösterdiler."