Galatasaray Başkanı: Mustafa Cengiz

Galatasaray'da olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlık seçimi için yapılan oylama da kullanılan 3416 oyun 1723'ünü alan Mustafa Cengiz, 1623 oy alan Dursun Özbek’i geride bırakarak Galatasaray’ın 37.Başkan'ı oldu.

Oylama sonrası sayım yapılırken, ilk 7 sandık nezdinde büyük farkla önde olan Dursun Özbek’in, 12. Sandık itibariyle Mustafa Cengiz’in açılan farkı kapatarak öne geçmeye başladığını görünce üzgün olduğu gözlendi.

17. sandık açıldıktan sonra başkan olacağı büyük oranda belli olan Mustafa Cengiz’i tebrik eden Dursun Özbek seçimin nihai sonucunu beklemeden, seçime ev sahipliği yapan Galatasaray Lisesi’ni terk etti.

Mustafa Cengiz, son sandık sayılırken tebrikleri kabul etti ve mikrofonlara ilk açıklamasını yaptı.

Cengiz, “Galatasaray camiası her şeyin en güzelini hak ediyor. Her şeyin hayırlısı. Bu bir hizmet yarışı, çok samimi söylüyorum.

İlk defa başkanın girdiği bir seçimde diğer aday seçim kazandı. İlk defa 5 sandık sonra geriden gelen bir aday seçimi kazandı. Siz inanın, bir çığır açtınız. Çok teşekkür ederim. Galatasaray'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Galatasaray'ın, 14 federasyonda şahlanışının startını vereceğiz. Tüm eski başkanlara gereken özeni göstereceğiz. Sevgili Başkanım, buradan erken gitti. Galatasaray'a yaptığı katkılardan dolayı ona teşekkür ediyorum. Yaşasın Galatasaray." diye konuştu.

Galatasaray'ın yeni Yönetim Kurulu

Mehmet Cengiz'in yönetim kurulu şöyle:

Asil üye: Celal Açar, Ahmet Sabri Şenkal, Acar Baltaş, Nejat Güney, Okan Böke, Adil Araboğlu, Emre Erdoğan, Cenk Soyer, Hacı Hüseyin Toprak, Ahmet Ünal Çeviköz.

Yedek üye: Mahmut Recevik, Mehmet Ömer Cansever, Dinç Üner, Erol Özmandıracı, Arif Badur.

İşte sandıklardan çıkan sonuçlar

1.SANDIK: Dursun Özbek: 68, Mustafa Cengiz: 56

2. SANDIK: Dursun Özbek: 96, Mustafa Cengiz: 68

3.SANDIK: Dursun Özbek: 113, Mustafa Cengiz: 69

4. SANDIK: Dursun Özbek: 128 Mustafa Cengiz: 78

5. SANDIK: Dursun Özbek: 118 Mustafa Cengiz: 109

6. SANDIK: Dursun Özbek: 110 Mustafa Cengiz: 98

7. SANDIK: Dursun Özbek: 86 Mustafa Cengiz: 100

8. SANDIK: Dursun Özbek: 74 Mustafa Cengiz: 99

9. SANDIK: Dursun Özbek: 65 Mustafa Cengiz: 101

10. SANDIK: Dursun Özbek: 74 Mustafa Cengiz: 96

11. SANDIK: Dursun Özbek: 84 Mustafa Cengiz: 98

12. SANDIK: Dursun Özbek: 58 Mustafa Cengiz: 123

13. SANDIK: Dursun Özbek: 61 Mustafa Cengiz: 116

14. SANDIK: Dursun Özbek: 60 Mustafa Cengiz: 89

15. SANDIK: Dursun Özbek: 78 Mustafa Cengiz: 94

16. SANDIK: Dursun Özbek: 64 Mustafa Cengiz: 90

17. SANDIK: Dursun Özbek: 95 Mustafa Cengiz: 93

18. SANDIK: Dursun Özbek: 191 Mustafa Cengiz: 125

TOPLAM OY: Dursun Özbek: 1623 Mustafa Cengiz: 1703

Mustafa Cengiz Kimdir?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.