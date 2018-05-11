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Spor

Galatasaray Başkanı müjdeyi verdi: UEFA doğruları gördü, Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi

"Camiamıza hayırlı olsun"

11 Mayıs 2018 19:31

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, taraftara müjdeli haberi verdi.

UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu Mustafa Cengiz, "UEFA doğruları gördü. Galatasaray bir dünya markası ve bizim Avrupa kupalarına gitmemizi engellemedi. Camiamıza hayırlı olsun. Allah utandırmasın" dedi.

Sözlerine devam eden Cengiz, "Önümüzdeki günlerde Cenevre’ye gideceğiz ve UEFA ile taahhüt sözleşmesi yapacağız. UEFA’nın birtakım talepleri olacak. Bunları yerine getirme amacıyla taahhüt yapacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, bu sezon şampiyon olması halinde Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılacak.

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