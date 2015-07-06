Galatasaray Başkanı: Messi ve Neymar'ı da burada görebiliriz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Wesley Sneijder ve Lukas Podolski gibi dünya devlerinin 10 numaralarının Galatasaray'da olduğunu söyleyen Özbek, "Messi ve Neymar'ı da Galatasaray'da görebiliriz" dedi.

Transfer politikasıyla ilgili, "Galatasaray'da transferler teknik kadronun talebi çerçevesinde yapılıyor. Scout ekibimiz var, bütün yıl boyunca dünyadaki sporcuları izliyorlar, bize raporluyorlar. Her futbolcunun istatistiklerini veriyorlar. Teknik ekip, kendi kadrosunda eksiklikleri çerçevesinde scout ekibiyle toplantılar yaparak transfer hedeflerini belirliyorlar ve isimler yönetimin önüne geliyor. Yönetim de bazı parametreleri dikkate almak zorunda. Teknik ekip bu talebi yapabilir, desteğimiz de tamdır ama biz sportif manada sporcuların kapasiteleri açısından çok bilgi sahibi değiliz. Onların tavsiyelerine dayanarak yapmak istiyoruz" dedi.

‘Şampiyonluğumuzu gölgelemek istiyorlar’

Yapılan transferleri de değerlendiren Dursun Özbek, "Bugüne kadar yaptığımız transferlere dönersek, medyada son derece gündemde kaldı. Bilal'in Akhisarspor'dan transferine teknik ekip pozitif rapor verdi. Bilal sonuçta milli takım oyuncusu, başarılı buluyorum. Sabriy'le ilgili, yasaklı döneminden sonra 20 maçın üzerinde oynadı. Kulübe 19 yıldır hizmet ediyor. Hamza Hoca'nın raporuyla takımda kalması istendi. Verdiğimiz ücretler transfer piyasasında normal ücretler, herkes görebilir. Niteliğinin iyi mi kötü mü olduğu sahadaki performanslarını gördükten sonra söylemek lazım. Bu 2 oyuncu hakkındaki tenkitleri maksatlı buluyorum. Çifte şampiyonluğun ardından sezon başında yapılan transferlerin ardından, çok büyük rakamlara ulaşmayan bu transferleri, rakiplerimizin şampiyonluğu gölgelemek için çıkardığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘Messi ve Neymar'ı da

Galatasaray'da görebiliriz’

Pdolski konusuna da değinen Galatasaray başkanı, "Taraftarlarımıza, 'Biraz sabırlı olun' diyorum. Transfer sezonu Ağustos'un sonuna kadar devam ediyor. Ligler Ağustos'un ortasında, Şampiyonlar Ligi Eylül'ün ortasında. Bizim önümüzde yeteri kadar zaman var. Podolski olayında da herkes gördü, önceden bile istiyorduk, aceleci davranmadık. Galatasaray'ın menfaatini düşündük. Maddi faydasına bir süreç götürdük. Galatasaray'a çok yakışan bir transfer oldu. Galatasaray zaten yıldızlar topluluğu. Dünya devlerinin iki 10 numarası Galatasaray'da oynuyor. Messi ve Neymar'ı da 3. ve 4. olarak 10 numara olarak belki önümüzdeki yıllarda onları da görebiliriz" diyerek taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı.

Transfer olayının çok önemli olduğunu vurgulayan Dursun Özbek, "Taraftarların beklentisi oluyor. Biz transfer döneminde birçok faktörü dikkate alarak yürümek zorundayız. Dikkat ederseniz geçmişte, kulübün 42 tane 1. lig futbolcusu vardı. Bunlara çok büyük ücretler ödeniyordu, hala ödemeye devam ediyoruz. Şimdi de biz bu parametreleri dikkate alarak transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Bunun ortası olması lazım. Galatasaray önümüzdeki dönemde hem lig şampiyonluğunu hem de Avrupa kupalarında başarıyı hedef aldı. Bunun için hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde başarılı olmak için ilk 11'e girebilecek hazır futbolculara yöneldik. Podolski gibi bu transferlerin arkası gelecek. Taraftarlar acele etmesinler. Takımımızın yaşlı bir omurgası var, önümüzdeki dönemleri de düşünerek takımı gençleştirmek de istiyoruz, genç tranferler de yapacağız, hem 11'e hazır hem de ileriye dönük gelecek vaadeeden genç futbolcuları bünyeye katmak istiyoruz" diye konuştu.

‘Sneijder'ın Galatasaray'da

bırakmasını istiyoruz’

Wesley Sneijder'e ayrı bir parantez açan Özbek, "Sneijder, bizim, şampiyon takımın ve Hollanda'nın 10 numarası. Dünyaca ünlü bir yıldız. Hiçbir zaman Sneijder'i bırakma düşüncemiz yok. Takıma daha fazla katkı verebileceği durumları araştırıyoruz. Futbolu Galatasaray'da bırakmasını istiyoruz. Bunun da gereği yapılacak. O da buradaki hayatından son derece memnun. Bizim takımın 10 numarası ve 10 numarası da olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.