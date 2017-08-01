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Spor

Galatasaray Başkanı, Lucescu için Romanya'da!

Dursun Özbek, Romanya'ya gidip tecrübeli hoca ile görüşecek

01 Ağustos 2017 16:38

Galatasaray'ın sportif direktörlüğe getirmeyi düşündüğü Mircea Lucescu için sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Romanya'ya gitti.

NTVSpor'un haberine göre; Galatasaray Yönetim Kurulu, geçen hafta yaptığı toplantıda Lucescu'nun Tudor'un üzerinde bir futbol aklı olarak kulüpte görev yapması yönünde karar almıştı. Bu gelişme üzerine Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla Genel Sekreter Can Topsakal, Romanya'ya giderek deneyimli futbol adamıyla masaya oturmuştu. Lucescu, teklife olumlu baktığını söylemiş ve sarı-kırmızılı ekibi daha yakından tanımak için detaylı bir rapor istemişti.

Başkan Özbek, Lucescu ile anlaşma zemini aramak ve konuyu daha detaylı görüşmek üzere Romanya'ya gitti. Özbek'in toplantıda Lucescu'yu sportif direktörlük görevi için ikna etmeye çalışacağı ve yeni dönemde futbol yapılanmasındaki görüşlerini alacağı ifade edildi.

Lucescu, Galatasaray'ın teklifini kabul ederse yalnızca sportif direktör olarak görev yapmayacak. Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nda da yer alacak olan Rumen teknik adama futbol şubesinde geniş yetkiler verilecek.

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