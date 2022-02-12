Galatasaray Başkanı Elmas: Tribünde olsam ben de isyan ederdim; belki de ‘Yönetim istifa' diye bağırırdım

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarın kendisine gösterdiği tepkiyi haklı bulduğunu söyledi.

Sözcü'ye konuşan Elmas, “Tepkileri son derece haklı ve normal buluyorum. Futbol takımı bu puandayken ben de tribünde olsam isyan ederdim. Belki de ‘Yönetim istifa' diye bağırabilirdim” dedi.

“Tepkinin peşine takılan kötü niyetli insanlar var. Bunu kabul etmiyorum. Bana ve yönetimime orantısız bir tepki var. Taraftar maç sonucuna bakar. Finansal duruma, borca bakmaz" diyen Elmas, "Onun için 3-4 senelik planlar yapmak kolay değil. Böyle bir puan durumunu kim düşünebilir? Kaliteli ayaklarımız var” ifadelerini kullandı.

Elmas, “Ben Galatasaray'ın geleceğini kurtarmayı planlıyorum. Hemen olmayabilir. Taraftar tepki verebilir ama üyelerimizin bir bölümü, sıkıntıların farkında olup destek vermesi gerekirken seçim ve başkanlık için uğraşıyor. Fikri olan varsa gelsin bize yardım etsin” diye konuştu.