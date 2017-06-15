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Spor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Riva yorumu

İhaleyi 3.1 Milyar Liralık teklifle Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı kazanmıştı

15 Haziran 2017 19:31

Galatasaray Kulübü'ne ait Riva'daki arsa ihalesinin Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı'na 3.1 Milyar Lira'ya satılması sonrası, Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İhalenin gerçekleşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Özbek, "Önümüzdeki günlerde çok rahatlayacağız. Çok sevinçliyiz. Çok iyi bir iş yaptık. Firmayı yapanlar da zaten Galatasaraylı. Transfer için burası yeri değil."

GS TV'ye de açıklamalarda bulunan Özbek, "Hayırlı olsun. Çok başarılı bir ihale süreci geçti. Yapmak istediğimiz projeler hedefe ulaşıyor. Emeğe geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Giderek Galatasaray daha değerli bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.

 

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Dursun ÖzbekGalatasarayRivaarsaihaleFema İnşaat

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