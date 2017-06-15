Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Riva yorumu

Galatasaray Kulübü'ne ait Riva'daki arsa ihalesinin Fema İnşaat ve KLV İnşaat İş Ortaklığı'na 3.1 Milyar Lira'ya satılması sonrası, Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İhalenin gerçekleşmesinin ardından basın mensuplarına konuşan Özbek, "Önümüzdeki günlerde çok rahatlayacağız. Çok sevinçliyiz. Çok iyi bir iş yaptık. Firmayı yapanlar da zaten Galatasaraylı. Transfer için burası yeri değil."

GS TV'ye de açıklamalarda bulunan Özbek, "Hayırlı olsun. Çok başarılı bir ihale süreci geçti. Yapmak istediğimiz projeler hedefe ulaşıyor. Emeğe geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Giderek Galatasaray daha değerli bir hale geliyor." ifadelerini kullandı.