Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. TRTSPOR'da gazeteci Bilal Meşe ve İlknur Özzengin’in hazırlayıp sunduğu “Spor Bahane” programına konuk olan Özbek, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken transferden gelecek sezon planlarına, Riva projesinden yeniden adaylığına kadar birçok önemli konuda konuştu. Dursun Özbek’in dün gece konuk olduğu programda yaptığı açıklamalardan önemli pasajlar şöyle:

Belhanda transferi

Bildiğiniz gibi Galatasaray Sportif A.Ş halka açık bir şirket. Borsa'da SPK tarafından denetleniyoruz. Bizim bu konuda açıklamaları SPK'ya bildirim yapmadan söylememiz mümkün değil. Önce usule göre KAP'a açıklama yapmamız gerekiyor.

Son imza atılmış olmalı

İkinci husus, transferin yapılmış ve bitmiş olması son imzanın atılmış olmasına bağlı. Son imzaya kadar her şey olabilir. Bitti dediğiniz iş bitmeyebilir. Biz bu hassasiyeti gösteriyoruz. Transfer aynı zamanda pazarlık işi. Dolayısıyla bizim buradan yapacağımız açıklamalar kulübün aleyhine gelişmeler gösterebilir.

Transferler mutlu edecek

Transferler konusunda şu mesajı verebilirim, takımımızda bayağı bir eksilme oldu, çok oyuncu ayrıldı. Eksiklerimizi bilerek hazırlandık. Taraftarlarımız şundan emin olsunlar; yapacağımız transferler onları gayet mutlu edecek. Uzun süre bu takıma hizmet edecek isimler transfer edilecek.

Kampa yetiştirilecekler

Bizim bütün derdimiz ilk maçtan önce kampa getirmek. Acil olması gereken transferleri kampa yetiştireceğiz. Neden bu kadar endişe ediliyor anlamıyorum? Önümüzde ilk maç için daha 20 gün var. Transferlerin büyük kısmı ilk maçtan önce kampa yetiştirmek istiyoruz. Ancak transfer orada bitmeyecek. Bütün süreci kullanacağız. Transfer gündeminde stoper ve forvet var.

Scout ekibimiz başarılı

Transferler konusunda Tudor'dan yönetime gelen listeyi scout ekibimize veriyoruz. Çok başarılı bir scout ekibimiz var. Scout ekibimiz bu listeden belirli oyuncuları şartlara göre listeliyor ve bize geri veriyor. Biz de tekrar Tudor'la konuşuyoruz. Ben bir oyuncuyu aldım getirdim, al antrenör oynat. Böyle bir sistem Galatasaray'da yok.

Sabri'nin hassasiyeti...

Sabri Sarıoğlu takım içinde en sevdiğim oyuncu. Profesyonel hizmetlerden sonra ayrılıklar kaçınılmaz. 23-24 kişilik bir kadro olacak. Ama bazen ayrılıklar kaçınılmaz oluyor. Bu profesyonel bir olay. Sabri'nin bu hassasiyeti göstermemesi lazım. Alınganlığa gerek yok, bu kişisel değil. Sabri'nin verdiği hizmetleri kimse inkâr edemez. Galatasaray'a hizmet etmenin birçok yolu var. İleride beraber çalışmayı engellemeyecek bir ayrılık olması gerekir. Sabri Galatasaray'ın onurlu bir evladıdır.

Tudor kendisi bize geldi

Tudor'un Galatasaray'a gelişinde yanlış bir şey yoktu. Tudor, kendisi bize geldi ve Karabükspor'dan ayrılacağını söyledi. Biz Tudor'u zorla elinden kolundan tutup getirmedik.

Bruma kalmak istemedi

Bruma ile sözleşme yenilemek istedik ama o istemedi. Galatasaray'da artık forma giymek istemediğini ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini ifade etti.

30 bin kombine satılır

Kombine satışlarımız iyi gidiyor. Gelişen ekonomik koşullar ve taraftarların kalabalık biçimde stada gelmesi için bu ayarlamayı yaptık. Taraftarlar bundan son derece memnun. Satılan kombine adetleri 15 bini geçti. Daha süremiz var. Zannedersem 30 bini bulacağız. Geçen sene gibi az seyirciye değil de kalabalık tribünler içinde oynayacağız.

Galatasaray, Erciyes Dağı gibi

Galatasaray, Kayseri'nin Erciyes Dağı gibi. Her sene üstüne kar yağmış, birikmiş. Galatasaray'ın bundan kurtulması gerek. O yüzden başkanlığa aday olmuştum. Kulübün elinde iki tane kurtulma yöntemi vardı.

Riva çok önemli bir proje

Riva bunlardan birisiydi. Ben, benden sonra gelenlere temiz bir Galatasaray sunmak istiyorum. Projelerim orta vadeli. 3-4 sene süren projeler. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Riva çok önemli bir proje. Selahattin Beyazıt'a çok teşekkür ediyorum. 40 sene önce takımın bu duruma düşebileceğini düşünmüş ve orayı satın almış. Riva'nın Galatasaray'a yaklaşık 940 milyon TL gibi bir getirisi olacak. Süreç içerisinde bu rakam artacak. 1 misli daha fark olacak. Riva'dan 2 sene sonra toplam 2 milyar TL gibi bir rakam girmesini bekliyoruz. Emlak Konut, bu rakamı garanti etti. Şu anda bu kağıdı paraya çevirebiliyoruz.

2018'de aday olabilirim

Efsane başkan olmak için harcama yapmak yanlış. Zamanla yaptığınız hizmetler sebebiyle bir şekilde anılırsınız. Galatasaray başkanı olarak anılmak bana yeterince gurur verir. 2018'de aday olup olmamayı, o gün düşünürüm. Verdiğimiz sözler var, tutabilirsek olur. Galatasaray camiasından o ışığı alırsam, 2018'de tekrar aday olurum.

Transferde hata yaptık

Galatasaray her sezona şampiyonluk parolasıyla başlar. Galatasaray hiçbir zaman bu konumundan farklı düşünmez. Bu sene şampiyonluk parolasıyla başlayacağız. Ona göre takım kuruyoruz. Geçen sene transferlerde hata yaptık. Hatalarımızdan ders çıkardık. Onların da tekrarlanmaması için bu sene Galatasaray olarak ligde varız. Parolamız şampiyonluk.”