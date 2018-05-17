Galatasaray Başkanı Cengiz'den UEFA müjdesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'yla anlaşmaya vardıklarını ve Galatasaray'ın Avrupa katılmasının önünde bir engel olmadığını açıkladı.

Cengiz, Nyon'da UEFA ile yapılan görüşmenin ardından

açıklamalarda bulundu.

Cengiz, UEFA ile anlaşmaya vardıklarını söylerken, "Galatasaray'ınAvrupa kupalarına katılması için önünde hiçbir engel yok. Her konuda UEFA ileanlaştık. Galatasaray taraftarına müjdeliyorum. UEFA ile 4 yıllık anlaşma yaptık.Altından kalkabileceğimiz kısıtlamalar getirildi. Taraftarımız bilsin ki Galatasaray eminellerde. Avrupa kupalarına katılacağız" diye konuştu.