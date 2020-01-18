Galatasaray Başkanı Cengiz: Şu anda bize Arda konusunda intikal eden bir durum yok

Galatasaray’da transferin 1 numaralı gündemi haline gelen Arda Turan transferiyle ilgili sarı kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz çok net açıklamalar yaptı.

Arda Turan konusunu Fatih Terim ile görüştüğünü belirten Cengiz, “Hocamızla 31 Aralık’ta konuştuk, kendisine Arda Turan konusu sordum, ‘Bir şey olsa size getiririm başkanım dedi’. Şu anda da bize Arda konusunda intikal eden bir durum yok, bize intikal etmeyen konu hakkında konuşmayız, biz ciddi bir kulübüz. Sosyal medya üzerinden işlemek ne derece doğru bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Rizespor maçıyla ilgili tartışma yaratan hakem kararlarına da değinen Cengiz, “Rizespor maçında orada değildim ancak sonrasında yüreğim burkuldu. Bu kadar ayan beyaz olmaz. Hakemler, sizler bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz. Korkmayın, vicdanlı olun, adalet dağıtın. Ben, MHK Başkanı Alp ile hayatımda hiç görüşmedim, bir kez gördüm; onda da baş selamı verdim. Kör gözüne vura vura… İnsanın içi acıyor, bir takımın hakkını gasp ediyorsunuz.(Emre Akbaba’nın penaltı pozisyonu) Ben, MHK’nın ve hakemlerin çok kötü niyetli olduklarına inanmıyorum ancak sürekli basireti bağlanan hakemleri artık görmek istemiyorum. Bu tehlikeli bir durum” dedi.