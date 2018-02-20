Galatasaray Başkanı Cengiz, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz\'i sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK\'ya sevketti.

Disiplin Sevkleri şu şekilde:

1- ATİKER KONYASPOR Kulübü\'nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \" \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca ve \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü\'nün 16.02.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü ŞEREF ÇİÇEK\'in aynı müsabakadaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KAYSERİSPOR Kulübü\'nün 17.02.2018 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü\'nün 17.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan \"sportmenliğe aykırı açıklamalar\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ\'in 18.02.2018 tarihinde kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan \"sportmenliğe aykırı açıklamaları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

6- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu ADAMA TRAORE\'nin 19.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 20.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KORAY ALTINAY\'ın 16.02.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü\'nün 17.02.2018 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR-ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

9- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü YALÇIN KOŞUKAVAK\'ın 18.02.2018 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı\'nın 7/1-e. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

10- ADANA DEMİRSPOR Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR-BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

11- TUZLASPOR A.Ş. Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

12- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan MENEMEN BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine,

ETİMESGUT BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu GÖKHAN LALE\'nin aynı müsabakadaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

14- KARŞIYAKA Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-HACETTEPESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ERBAASPOR Kulübü futbolcusu ÖZGÜR MERİÇ GAYRETLİ\'nin 18.02.2018 tarihinde oynanan ERBAASPOR-BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

16- ERZİN BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan ERZİN BELEDİYESPOR-ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 40. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

17- YOMRASPOR Kulübü teknik sorumlusu AHMET GÜVEN PİRİSKENDER\'in 18.02.2018 tarihinde oynanan KEMERSPOR 2003-YOMRASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

18- ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü idarecisi YAVUZ TUNCER YENİGÜN\'ün 18.02.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca ve \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı\'nın 7/1-e. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine,

ORHANGAZİ BELEDİYESPOR Kulübü teknik sorumlusu CEVDET UZUNKÖPRÜ\'nün aynı müsabakadaki \"sportmenliğe aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 36. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

19- BAYRAMPAŞA Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan ORHANGAZİ BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca ve \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

20- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketleri\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Statüsü\'nün 6/5. EK-1 maddesi ve Akreditasyon Talimatı\'nın 4-a maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

21- ANADOLU BAĞCILARSPOR Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-ANADOLU BAĞCILARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Statüsü\'nün 6/5. EK-1 maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

22- TİRE 1922 SPOR Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR-ANKARA DEMİRSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"saha olayları\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 52. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

23- ERGENE VELİMEŞESPOR Kulübü futbolcusu İLHAN ASLANOĞLU\'nun 18.02.2018 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-ERGENE VELİMEŞESPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"kural dışı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 43. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

24- KIRIKHANSPOR idarecisi HÜSEYİN ÇAĞLAR\'ın 18.02.2018 tarihinde oynanan KIRIKHANSPOR-YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine,

KIRIKHANSPOR kaleci antrenörü ENDER ÖZİNÇ\'in aynı müsabakadaki \"hakareti\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 41. maddesi uyarınca 19.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

25- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan YEŞİL BURSA A.Ş.-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

26- UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Kulübü\'nün 18.02.2018 tarihinde oynanan UTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.-CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki \"çirkin ve kötü tezahüratı\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 53. maddesi uyarınca PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.

27- Bölgesel Gözlemci AHMET AYBERK TUNCER\'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımdaki \"talimatlara aykırı hareketi\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi ile Merkez Hakem Kurulu Talimatı\'nın 38. maddesi ile Merkez Hakem Kurulu Talimatı\'nın 29.04.2013 tarihli versiyonu 35. maddesi uyarınca 20.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.