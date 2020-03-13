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Spor

Galatasaray Başkanı Cengiz: Mete Kalkavan'ı istemiyoruz

13 Mart 2020 09:18

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sivasspor maçının hakemi Mete Kalkavan’ın maçlarını yönetmelerini istemediklerini söyledi.

"Siz babanızın ölümünü unutur musunuz?"

Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan’ın babası A. İhsan Kalkavan’ın 2015'te TT Stadı’nda Mersin İY ile 1-1 berabere kaldıkları maçta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini hatırlatarak, "Siz babanızın ölümüne doğrudan değil, bir şekilde neden olan bir olayı unutur musunuz? Mete Kalkavan’ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme" ifadelerini kullandı.

Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin ‘hakem hatası olmazsa G.Saray’ı yeneriz’ açıklaması için ise "Sivas'ta golden önce Onyekuru’ya yapılan penaltı verilmedi. Ama biz ortalığı yangın yerine çevirmedik" dedi.

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