Galatasaray Başkanı Cengiz: Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya hakemliği bırakmalıdır; TFF de tüm kurullarıyla istifa etmelidir

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hakemler Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in görevlerini bırakmaları gerektiğini belirterek, "Bu üç hakem derhal bu mesleği bırakmalıdırlar. TFF şüpheyle yaklaşılan bir kuruma dönüşmüştür. TFF tüm kurullarıyla derhal istifa etmelidir" dedi.

Cengiz'in açıklamaları şöyle:

Öncelikle bizi bugüne getiren, bizler üzerinde ailemizden çok daha fazla katkı ve hakkı bulunan sevgili bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutlar; bu vesileyle onların ışığında, ona uygun nesiller yetiştirmeye çalışan öğretmenlerimizi kutladıktan sonra sevgili Atatürkümüzü de rahmetle ve minnetle anarım.”

“Dün sahada bir kez daha sportif bir cinayet işlenmiştir.

Dün, kendi evimizde, kendi seyircimiz önünde, kulübümüze, takımımıza yapılan hak gaspı, bu açıklamayı zorunlu kılmıştır.

Öncelikle, hafızalarınızı tazelemek isterim.

Göreve geldiğimiz günden bu yana, Türk sporunun barış, dostluk, kardeşlik içinde; rekabette eşitlik, kararlarda adalet beklentimizi vurguladık.

“Rakibe saygı, kendine saygı” anlayışımızdan asla uzaklaşmadık.

Rakiplerimize, futbolun tüm unsurlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu’na, hep dostluk mesajları verdik.

Ne yazık ki, bu yaklaşımın, zayıflık, basiretsizlik ve hatta acizlik gibi algılandığını gördük.

Bu samimi yaklaşımımız spor camiasında maalesef hak ettiği karşılığı görmedi.

Türkiye’de, V.A.R. uygulamasının başladığı Süper Kupa Finali’nden bu yana, açıkça Galatasaray aleyhine, düzenli ve sürekli haksızlıklar yapılmaktadır.

Bu kasıtlı eylemlerin sürekli tekrarlanarak, hem de dakikalarca kararsız kalınıp bekletilerek yaşatılmasıyla ne hedeflenmektedir?

Aklı selim sahibi hiçbir insan ve sporseverin kabullenemeyeceği haksız kararın, korkmadan, çekinmeden on binlerce seyircinin önünde, kışkırtıcı şekilde uygulanmasının nasıl bir açıklaması olabilir?

Hata değil kasıt vardır!

Şöyle ki;

1- VAR sistemi, son oynanan derbide rakip oyuncu, maçın 87. dakikasında, oyuncumuz Serdar Aziz’e, ceza alanı içinde faul yaptığında kullanılmadı.

Hakem Fırat Aydınus, itirazları duymazdan geldi, V.A.R.’dan kontrole tenezzül dahi etmedi.

Üstüne biz bir açıklama ile bu duruma itiraz edip, V.A.R. kayıtlarının açıklanmasını istediğimizde, bizi PFDK’ya ceza kuruluna sevk ettiler, ceza verdiler.

2- Galatasaray – Atiker Konyaspor maçının da 88. dakikasında, yine VAR hakemleriyle tartışmalı bir karar alındı.

Hakem, yine görüntüleri izlemeye dahi tenezzül etmedi. Yaklaşık dört dakika boyunca kulaktan iletişimle saha içi saha dışı tahrik sebebi oldu, yetmezmiş gibi yanlış kararından da dönmedi.

Dürüstlük, şeffaflık gerektirir.

Bu kavramlar, şu anda karşılığını bulamamıştır.

Penaltı olmayan pozisyonda, V.A.R. hakemi ile sahadaki hakemin konuşmalarının resmen deşifre edilmesini ve açıklanmasını istiyoruz.

Bu konunun netleşmesi için TFF gereğini yapmadığı takdirde, IFAB, FIFA, UEFA nezdinde harekete geçilecektir.

Galatasaray’ın haklarını gasp eden üç hakem:

Fırat Aydınuz, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek, hakemlik camiasının dışında kalmalıdır.

Bu üç hakem, derhal, hakemlik mesleğini bırakmalıdırlar.

3- Güvenilirliği sürekli olarak tartışılan bir kurum haline gelen Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumun baş sorumlusudur.

TFF dünyanın gündemindeki “futboleaks” belgelerini neden yok saymaktadır?

Bu federasyon, 2002 Dünya Üçüncüsü, 2008 Avrupa üçüncüsü olan Türkiye’yi, bugün üçüncü lige düşürmüştür.

Bu federasyon, içeride ve dışarıda Türkiye’yi temsil edememektedir.

Son aldığı kararlarının tümü tartışılan TFF, şüpheyle yaklaşılan bir kuruma dönüşmüştür.

Türkiye Futbol Federasyonu, tüm kurullarıyla, derhal istifa etmelidir.

Bu istifa, Türk futbolunun gelişebilmesi için elzemdir.

Camiamız, içeriden ve dışarıdan her türlü kışkırtmaya karşı uyanık olmalıdır.

Geri çekilmeyeceğiz.

Taraftarımızla birlikte sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz…

Kenetlenin, başka Galatasaray yok!”