Galatasaray Başkanı Cengiz'den TFF'ye uyarı: İlgili kurumlarını uyarsınlar, hakemler formsuz!

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Hakemler formsuz. BuradanTürkiye Futbol Federasyonu'nu uyarıyorum. Hakemler daha dikkatli olsun. Özellikle bize çok rahat kart gösteriyorlar. Bize karşı çok cesurlar. Aynı cesareti rakiplerimize karşı da bekliyoruz. Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı. Bir gün sahaya inmedik, hakem kovalamadık, etrafı yakmadık. Bununla övünç duyuyoruz" dedi.

Galatasaray Televizyonu'na gündeme dair açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, Süper Lig'de hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini ederek, "Taraftar olarak asabımız bozuk. Yenilgilerin üzüntüsü daha uzun, galibiyetlerin sevinci daha kısa sürüyor. Belki insan yaradılışı böyle. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak şunu söyleyebilirim ki, bu sene hakemler daha formsuz. Sadece bizim maçta, sadece bizimle ilgili değil. Rakip de mutlu değil. Oynanan her maçta maalesef hakemler maçın önüne geçmekte. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Hakemler formsuz. Netice itibarıyla bu bize zarar vermekte. Rakiplerimize de zarar vermekte. Geçen yıl total olarak baktığımızda hakem hatalarından en fazla zararı gören takımız. Biz bunun sürgit, ilanihaye böyle devam etmesini istemiyoruz" diye konuştu.