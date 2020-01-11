Galatasaray Başkanı Cengiz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Florya' teşekkürü

Galatasaray Başkanı Mustafa Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Florya Tesisleri'nin geri alınması hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Cengiz, banka yapılandırması için Ziraat Bankası'na da teşekkür etti.

Cengiz, sarı kırmızılıların Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı’nda çok önemli açıklamalarda bulundu. Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin yeniden kulübe kazandırıldığını söyleyen Cengiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu konudaki yardımları için teşekkür etti. Haciz sorunları kalmadığını söyleyen Cengiz, Türkiye Bankalar Birliği’nin kulüplerin borçlarını yapılandırmasıyla ilgili konuda da Ziraat Bankası ile anlaşmaya vardıklarını söyledi.

İşte Cengiz’in gündeme dair önemli açıklamalarından satır başları:

“Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum, rakipler de bu sözümden sonra hemen saldırıya geçmesin. Biz kendi mülkümüzü (Florya Tesisleri) geri aldık. Florya’yı 2006 değerinin aynı şekliyle aldığımız gibi. Ben tapu dairesine gittim fotoğraf çektirdim, Riva’yı gösterdim. Şov amaçlı değildi. Benim orada bulunmam gerekiyordu fiziken, çökmem gerekiyordu.”

“Haciz sürecini de çözdük. Bunun için özellikle Ziraat Bankası’na teşekkür ediyorum. Sabah 3 buçuklara kadar süren bir görüşme yaptık ve yapılandırma aşamasını finalize ettik. Miktar olarak yetmez ama atılan adımlar ve geliştirilmesi bizi mutlu edecek.”

“Bizim nakit akışta ve ödemede hiçbir sürecimiz yok. 127 milyon TL’miz haciz ve Emlak Konut nedeniyle 3 ay bankalarda kullanamadık. Herhangi bir faiz de alamadık. O gemiyi 3 ay sizler adına mali anlamda nasıl yürüttüğümüzü bir Allah bir biz biliriz.”

“Hiç kimsenin kanı sarı kırmızı akıp bedava oynamıyor. Bizim FIFA’lık hiçbir sürecimiz olmadı. Olmadan diyenlerin de gereğini yaptık. Ve yapılandırma anlaşması Galatasaray’ın çıkarlarına en uygun halde günlerce yönetimimiz ve avukatlarla tek tek maddelendi.”

“Adımlarımızı UEFA’ya göre atıyoruz. UEFA FFP sınırlamaları bizim ana kırmızı çizgimiz. Orada iki ana bağımsız denetim firmasının denetiminden geçiyoruz. Çifte kavrulmuş. Bizim bu konuda rakamlarla ilgili en ufak oynamamız yok.”

“Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama Galatasaray baki, bir değer, bir marka. Bütün yönetimleri tenzih ediyorum. Galatasaray asla hileye, hurdaya, mertçe olmayan bir harekete girmez. Her zaman alnımız açık. Hata yaptıysak söyleyin düzeltiriz.”