Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama geldi, Işıtan Gün özür diledi

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası sosyal medyada bazı taraftarlar yönetici Işıtan Gün'ün eski mesajlarını paylaştı. Başkan Burak Elmas ve Işıtan Gün'den konuyla ilgili açıklama geldi. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Işıtan Gün'ü istifaya davet etti. Galatasaray yöneticisi özür diledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün gündeme gelen ve tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili olarak Elmas, "Kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Işıtan Gün'ün, 2011 tarihinde attığı "Kaydırakta 5 yaşındaki kızı başka bir çocuğa sırasını verdi diye çıldırıp, azarlayan anne; seni tekme tokat dövmek istedim." tweeti için açıklama yapan Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Kabul etmemiz mümkün değil. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Işıtan Gün konu hakkında gereken açıklamayı yapacaktır."

Işıtan Gün'den açıklama

Işıtan Gün ise Burak Elmas’ın açıklaması üzerine sosyal medyadan bir paylaşım yaparak özür diledi. Gün şu ifadelere yer verdi:

“Bugün ortaya çıkartılan ve on yılı aşkın bir zaman evvel sosyal medyada kullanmış olduğum ifadelerden içtenlikle üzüntü duyuyorum. Bu ifadelerin neden bugün araştırılıp ortaya çıkartıldıklarını biliyorum ancak bu durum yapmış olduğumu mazur göstermez. Bugünden geriye baktığımda önemli bir hata olarak gördüğüm bu ifadeler için kamuoyundan özür dilerim.”

Galatasaray’ın eski Divan Kurulu Başkanı ve son seçimdeki başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu da Twitter’dan açıklama yaparak, “Kadına şiddet sadece sözlü ve fiziki değil, yazılı da olur. Sn. Gün'ün gün yüzüne çıkan paylaşımlarını temsil ettiği camiaya kesinlikle yakışmadığını düşünüyor ve kendisini acilen gereğini yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Özgür Işıtan Gün kimdir?

1975 yılında dünyaya gelen Özgür Işıtan Gün, Kadıköy Anadolu Lisesi’nin ardından 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünden, 2000 yılında ise City University of New York’ta uluslararası finans master bölümünden mezun oldu. ABD’de proje geliştirme ve proje finansmanı alanlarında çalıştıktan sonra 2006 yılında Türkiye’ye dönerek enerji sektöründe yatırımları olan Met Capital Partners şirketinde yönetici olarak çalıştı.

Işıtan Gün, 2013 yılında Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden sorumlu İcra Kurulu olarak görev yaptı. Daha sonra kulüpte mali işlerden de sorumlu COO olarak görev alan Gün, 2016 yılından beri Fortuna Sittard’ın başkanlığı yapmaktadır.