Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Ghezzal ve Morutan açıklaması

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, transfer çalışmaları hakkında konuştu. Rachid Ghezzal konusunda sorulan soruya yanıt veren, Elmas, Morutan için resmi bir teklif yapmadıklarını söyledi.

Galatasaray'da gündem transfer. Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na katılan Başkan Burak Elmas, A Spor'a açıklamalar yaptı.

"Bugün, yarın birkaç iyi haberle dönme şansımız olacak" diyen Elmas, "Morutan uzun zamandır listemizde ama resmi teklif yapmadık. Alternatif birçok isimle görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ghezzal açıklaması

Sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki Rachid Ghezzal için ilk kez konuşan Burak Elmas, "Ghezzal'ı hocamız çok istedi. Bence Ghezzal'ın yaşı gereği son kontratı. Primleriyle birlikte, masada 3.8 milyon euro vardı. Bir-iki aylık takdir için Galatasaray'ın geleceğine büyük bir yük olacak transferi yapmama kararı aldık. Bu Ghezzal özelinde bir karar değil. 3 yıllık planlamamızda bu böyle olacak" dedi.

"Bizler futbola sahip çıkmak zorundayız"

Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulunun yapıldığı salonun dışında basın mensuplarına açıklama yapan Elmas, kısa süre önce yönetime geldiklerini ama problemlerin kişisel isimlere zimmetlenmiş durumda olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Süregelen, çözülememiş birçok kronik problemin olduğunu vurgulayan Elmas, "Futbolu özerk yapan bizlerin verdiği kararlar ve bizler futbola sahip çıkmak zorundayız. Kulüpler Birliği, son dönemde birlikte hareket ederek Türk futbolunun ortak sorunlarını açık şekilde dile getirdi. Bütün kulüpler de bunu yapmak zorunda." diye konuştu.

Galatasaray Spor Kulübü olarak kimseyle kavgalarının olmadığını ancak çözümlerle ilgili çok ciddi bir iradenin bulunduğunu vurgulayan Elmas, "Çözümlerin kısa zamanda elde edilebilmesi ve tüm liglerdeki kulüplerin sorunlarının çözümleri için bütün irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Rekabeti sahaya indirmek istediklerini aktaran Elmas, şöyle devam etti:

"Bizim seçtiğimiz federasyonumuzun da bunu gerçekleştirmesini istiyoruz. Adaletten şikayeti olmayan kimse yok. Hatta buna federasyon yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarımızı da katabiliriz. Artık cesur davranmak, değeri düşmeye devam eden Türk futbolunu buradan çıkarmak ve rekabeti sahaya indirmek, Türk futbolunda adaleti sağlamak ve TFF nin denetimini herkese eşit şekilde yapmasını sağlamak zorundayız. "

"Bütün sorunları birlikte çalışarak halletmemiz lazım"

Kulüpler Birliği olarak tüm başkanların imzasıyla sorunların ortaya konduğuna dikkati çeken Elmas, "Bunlar tüm kulüplerimizin sorunları. Ciddi bir vergi sorunuyla uğraşıyoruz. Tahkim Kurulu, Disiplin Kuruluyla ilgili başkanın da bizimle olduğu çok verimli bir toplantı yapıldı ama yetmez. Kısa zamanda diğer bütün sorunları da birlikte çalışarak halletmek lazım." diye konuştu.

Federasyonundan sorunların çözülmesi yönünde acil beklentilerinin olduğunu çünkü TFF'nin Türk futbolunu yani kulüpleri temsil ettiğini vurgulayan Elmas, "Lütfen konuları kişilere olan husumet ya da sempatiye indirgemeyelim. Kişileri sevdiğimiz için onların üzerine gitmemeyi veya sempati duyduğumuz için yanlışı desteklemeyi bırakalım. Burada mevzubahis Türk futbolu. " dedi.

"Türk futbolunu cesur olarak, gücümüzü, oylarımızı ortaya koyarak kaostan çıkarmamız lazım." diyen Elmas, şöyle devam etti:

"Zorlu bir pandemi dönemi geçirdik ama pandemi döneminden önce de Türk futbolu değeri düşüyordu. Bu yeni bir şey değil. Dolayısıyla kronikleşmiş tüm problemleri, İddia gelirleri problemlerini, yayıncı kuruluş problemini, vergi problemini, kurullardaki adalet problemini hakemlerle ilgili problemleri halletmezsek yeni birçok kaos sezonuna daha gireriz. Kurullardan memnun kulüp başkanı hiçbir ligde görmedim. Demek ki sistemde bir yanlış var. Sistemdeki problemleri de kişilere zimmetleyerek bunlardan kurtulamadığımızı da gördük. Federasyonlar değişti biz problemleri yaşamaya devam ettik. Dolayısıyla hep birlikte bu çözümlerin arkasına ciddi şekilde bir irade koyup federasyona da hızlı şekilde çözmesi için gerekirse yardım gerekirse de baskı yapmak mecburiyetindeyiz."

"Üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız"

Galatasaray Spor Kulübü olarak her ligdeki tüm kulüplerimizin hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Elmas, "Türk futbolunun buradan çıkması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız ve bunu görev addediyoruz." dedi.

"Biz TFF'nin idare etmesini değil Türk futbolunu yönetmesini istiyoruz ve bizler adına yönetmesini istiyoruz." ifadesini kullanan Elmas, "Problemler konusunda ayrışmıyoruz, çözümler konusunda da ayrışmamamız lazım. Hızlı çalışarak problemleri acil çözmemiz lazım." diye konuştu.

Çözüm odaklı her şeye sonuna kadar destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yayıncı kuruluşla problem varsa federasyonumuz bu konuyu halledemiyorsa sebeplerini bizimle paylaşırsa biz de kulüpler olarak onlara yardımcı oluruz. Sorunları çözmek için ilk önce sorunların sebeplerini doğru teşhis etmek çözümü doğru belirlemek ve arkasına irade koymak lazım. Bu formüle biz her zaman destek olacağız buna devam edeceğiz. Bugün oylanacak kurullarla ilgili çok önemli değişiklik de maalesef bu sene yetişmeyecek. Tüm kulüplerimizin hakkını kendi hakkımız olarak görüyoruz. Tüm kulüplerimizin de bu anlayışla hareket etmesini rica ediyoruz. Zaten gergin olan pandemiden çıkmış Türkiye'yi daha fazla germeye futbol kulüpleri olarak hakkımız yok. Oyunu güzelleştirme görevimiz var. Federasyonumuzun buradaki görevini doğru şekilde oynayarak bunu organize etmesi ve bunu doğru şekilde yapmasını arzu ediyoruz."