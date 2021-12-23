Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz

Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca, "Galatasaray'ın, sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak için buraya geldik. Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir." şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (1905 GSYİAD) 'Yılın Sarı-Kırmızı Kareleri' etkinliği ödül töreninde bir açıklama yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Hepimizin amacı bir, umarım amacımıza camia olarak birlikte yürüteceğiz"

"Galatasaray'ın sürdürülebilir bir geleceğe yürümesini ve Galatasaray'ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz. Bundan asla imtina etmeyeceğiz. Ne kadar eleştiri olursa olsun ki eleştiri doğaldır. Ne kadar kasıtlı engellemeler olursa olsun başta söylediğimiz gibi sürdürülebilire başarılarla dolu geleceği kurmak ve Türk sporunun geleceğine de katkı yapmak için geldik. Popüler olmak, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Geriye baktığımızda yaptığımız işlerin amacımıza katkısını değerlendireceğiz. Sessiz çoğunluk olarak kastettiğimiz Galatasaraylıların bu dönem daha sesli olması, eleştirecekleri şeyleri eleştirmelerini ancak doğruların da arkasında olmalarını istiyoruz. Kutuplaşmadan beslenen insanları da ortada gözükür bırakmamasını camiamızdan rica ediyorum. Hepimizin amacı bir, umarım amacımıza camia olarak birlikte yürüteceğiz."