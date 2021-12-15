Galatasaray Başkanı Burak Elmas: İlk defa 5 maç üst üste, kasıtlı olarak bir camiaya operasyon yapıldığına şahit oldum

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Sert açıklamalar yapan Elmas TFF'yi istifaya davet etti. Galatasaray'a 5 maç üst üste operasyon çekildiğini belirten Elmas, federasyonun ve kurullarının göreve devam etmesi halinde naklen yayın ihalesine girmemek için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, gerekirse naklen yayın havuzundan çıkabileceklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Katılımcıların HES kodu sorgulamasıyla alındığı toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, GSTV üzerinden canlı yayımlandı.

Galatasaray'ın Türkiye Futbol Federasyonu ile yaşadığı gerilime değinen Elmas, “Türk futbolunun değerini yönetemeyerek günden güne eriten bu federasyon ve kurullarının devamı halinde önümüzde yaklaşmakta olan naklen yayın ihalesinde değerli markamızın onlar tarafından ihalenin içine sokularak satılmasını kabul etmeme konusunda hazırlıklar yaptığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Gerekirse tüm kulüplerle de konuşarak federasyonun yönetme iddiasında olup yönetemediği naklen yayın havuzundan çıkma irademizi ve kararlığımızı huzurunuzda tekrar açıkça ifade ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yönetim olarak bu gerilimde kendi değerlerine bağlı kalarak yollarında ilerlediklerini aktaran Burak Elmas, “Galatasaray'ın TFF tarafından içine çekilmeye çalışıldığı oyun geçmişte olduğu gibi basit bir Galatasaray-federasyon anlaşmazlığı olarak değerlendirilemez. Buna benzer birçok konuyu yakın zamanda yaşadık, Kerem ile Marcao arasında yaşanan tartışmayı gördük. Konuyu aile içinde çözmek yerine oyuncumuzun lisansını iptal ettirmeye kadar giden kavgalara girmedik. Galatasaray için doğru bildiğimizi yaptık. Galatasarayımızı düşünerek davrandık bugün Avrupa'da martı bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İlk defa 5 maç üst üste kasıtlı olarak bir camiaya net biçimde operasyon yapıldığına şahit oldum”

“Galatasaray'ın Türk sporunun gelişiminde aktif olması, bu gelişimde birleştirici rol oynama çabası bazı kesimlerde büyük rahatsızlık oluşturdu.” sözlerini kullanan Galatasaray Başkanı, şöyle konuştu:

“Çarpık federasyon yönetim modelinde kendimiz adına dönemsel bir avantaj ya da ayrıcalık talep etmedik. Türk sporunun tüm bileşenlerinin menfaatlerini göz önüne aldık. Oyun adil olduğunda Galatasaray kiminle ve hangi koşullarda oynarsa oynasın kazanmayı hedefleyecektir. Galatasaray'ın genetiğinde kazanmak vardır. Oyun adil oynandığında Galatasaray şanlı tarihimizin tanıklık ettiği gibi kazanacaktır. Ancak bugünkü şartlarda oyun adil değil. Sahada verilen emek kendi makam ve mevkilerinden başka bir şey düşünmeyenlerin menfaatlerine alet edinmek isteniyor. 25 yıldır futbol dünyasının içindeyim, ilk defa 5 maç üst üste kasıtlı olarak bir camiaya net biçimde operasyon yapıldığına şahit oldum. Bu kirli koltuk kavgasının birden fazla yüzüne Galatasaray'ın verecek cevabı var. Kitaplarından utancı çıkarmış olanların artık utanma ve yüzlerinin kızarma vakti gelmiştir. Fikri vicdanı hür Galatasaraylılar olarak değerlerimiz için bu mücadeleyi bugüne kadar verdik. Yolumuzda tek başımıza kalsak da vereceğiz. Bizlerle aynı samimiyeti tüm spor kulüplerini de Türk sporu adına verdiğimiz bu mücadelede ayrılmaz birer paydaş olarak görüyoruz.”

Verdikleri pozitif mesajlara karşı duranların kendilerini bataklığa çekmek istediklerini iddia eden Burak Elmas, “Biz bu oyuna gelmedikçe adaletsizliklerini, küstahlıklarını ve çirkinliklerini arttırdılar. Camiamızın sinir uçlarıyla oynamayı ve camiamızı bölmeyi hedeflediler. Bataklıkta yapılacak mücadele tüm tarafları aşağıya çeker. Galatasaray'ın mücadelesi o bataklığı kurutmaktır. TFF yöneticileri sadece bu bataklık düzenini sürdürme zihniyetinde değiller aynı zamanda ve daha vahimi Galatasaray'ın bu bataklığı kurutma isteğine ve adalet taleplerine karşı durmaktadırlar.” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın geri dönülmez bir mücadelenin içinde olduğunu aktaran Elmas, “TFF yönetimi hazin bir koltuk sevdası trajedisinin aktörleri olarak davranmakta, sporun değer kaybetmesi pahasına geçmiş alışkanlıklarla çözüm kaydettirecek sonuçlardan ziyade, Galatasaray'ı hiç parçası olmadığı mücadeleye çekmekte, bu mücadeleden de şahıslarına güç devşirmeye çalışmaktadır. Onları bu pozisyonda tutan çözümsüzlük ve çözümsüzlüğü düzeltmek isteyenlerin birbiriyle verdiği mücadeledir. Artık Galatasaray geri dönüşü olmayan bir mücadelenin içinde. Bu mücadelemiz, ülkemiz ve ülkemizin yurt dışında başarılı şekilde temsil edilmesi içindir.” değerlendirmesinde bulundu.

“Yapamıyorsunuz gideceksiniz”

TFF yönetiminin görevi bırakması çağrısında bulunan Burak Elmas, “Yarından tezi yok TFF'de bu işlerin ortağı ve paydaşı olan tüm kurullardaki her üyenin temsil ettikleri koltuğun ağırlığına uygun davranacağını, bu olmayacaksa ki bunun zayıf olduğunu düşünüyorum acil olarak o koltukları terk etmelerini Galatasaray olarak talep ediyoruz. Unutmasınlar ki makamlar şereflidir ama esas olan makamdan şeref almak değil ona şeref katmaktır. Yapamıyorsunuz gideceksiniz!” açıklamasında bulundu.

“Galatasaray'ın tüm kulüplerin faydasını gözeten iradesini zarara uğratmak ve yaralamak uğruna farklı söylemler ve dedikodular vasıtasıyla, Galatasaray'ı gönülden bağlı olduğu ve hizmet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’yle karşı karşıya getirmeye çalışanlara sesleniyorum” sözlerini kullanan Elmas şunları söyledi:

“Geçmişte oynadığınız bu oyunlar başka camia ya da kişilerde karşılık bulmuş olabilir fakat bu oyunu Galatasaray Camiası’na oynayamazsınız. Kuruluşundan bu yana devletine sonsuz bir sadakatle hizmetler vermiş, milletinin iradesine sonsuz saygı duymuş, siyasetle asla ilgisi olmayıp kesinlikle taraf olmamış, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Galatasaray Spor Kulübü, oynamak istediğiniz oyunlara büyük gelir. Galatasaray bu tür oyunlara gelmez, bizim bir tek cumhuriyetimiz var o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda şehitler vermiş bir camiayı devletle karşı karşıya bırakmak, haddiniz değil. Galatasaray ile mücadelenizde adaletsiz uygulamalarla ortamı kirletebilirsiniz, sistematik ve kategorik Galatasaray düşmanlığı görüyoruz. Hangi tezgahla karşımıza çıkarsanız çıkın sonuna kazanan Galatasaray olur.”

“Adamızı tekrar geri kazanma yolunda elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz”

Burak Elmas, Galatasaray Adası'yla ilgili dava konusunda bilgi vererek, şöyle konuştu:

"Kulübümüz mülkiyetinde bulunan Galatasaray Adası'na ilişkin ilk derece mahkemede lehimize sonuçlanan tahliye karara verilen davada, davalı olan Mels Turizmin yapmış olduğu istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Adamızın bu önemli davasının takibinde hizmet eden merhum başkanımız Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu başta olmak üzere daha sonra da istinaf aşamasına bu davayı takip eden başkan yardımcımız sayın Rezan Epözdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarıma, bundan daha da önemlisi fedakarca iki yönetim döneminde de bu davanın peşinde koşturan ve sonuçları alan hukuk müşavirliğimizin avukatlarına huzurlarınızda teşekkürü borç bilirim. Henüz bunun yargıtay süreci var, henüz süreç sonuçlanmadı ama o süreci de yakından takip ederek hakkımız olan adamızı tekrar geri kazanma yolunda elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz." ifadelerini kullandı.