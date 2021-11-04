Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Cezası ve bedeli neyse öderiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF kararına rağmen Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite açmaları hakkında, "Cezası ve bedeli neyse öderiz" açıklaması yaptı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Basketbol Başkanı Federasyonu seçimleri için gittiği Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Elmas'ın açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:

"Tam kapasite oynamamızın birçok yaptırımı olabilir. Hepsini düşündük ve karar verdik. Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız ve aşısını yaptırmış taraftarlarımızın statta olmasını hak ettiklerini düşündük. Cezası, bedeli neyse öderiz.

"Galatasaray'ın haklarını ezdirmeyiz"

Çakal arkadaşlar var hemen çıkmışlar, Galatasaray'a büyük cezalar verileceğini söylemişler. Hepsini takip ediyoruz. Galatasaray'ın haklarını ezdirmeyiz. Nazik olduğumuz kadar, sert de davranmayı biliriz. Gerek görürsek, bunu da yapmaktan çekinmeyiz.

"Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir"

Ahmet Nur Çebi ile defalarca konuştum. Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir.

"Galatasaray her zaman farklılık yaratmıştır"

Biz Beşiktaş'ı tebrik ettik ve haklı galibiyet dedik. Kendi adımıza gereken dersleri çıkaracağımızı söyledik. Biz her türlü tepkiyi göğüslemeye hazırız. Galatasaray her zaman farklılık yaratmıştır."