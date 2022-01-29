Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Buradayız, görevimizin başındayız

Galatasaray divan kurulu toplantısında konuşan başkan Burak Elmas, “Biz buradayız, görevimizin başındayız. Bu zor durumdan Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Galatasaray'ın 12 Ocak'ta korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda üyelerin görüşlerinden sonra konuşma yapan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulübün sorunlarını birlikte çözmeleri gerektiğini dile getirdi.

Elmas, “Bu ateşten gömleği giymeye herkes sırada değil, bunu kabul etmek gerekir. Benim yerimde kim olsa bu zorlukları yaşayacaktı. Bunun için herkes sırada değil. Bu gerçeği ortaya koymak lazım. Bu zor dönemde Galatasaray'a çözüm üretmek için aday olduk ve seçildik. Sonra da tüm Galatasaraylıları, sorunları çözme iradesi göstermeye davet ettik. Böyle bir irademiz var” ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın önemli finansal sorunları olduğunu vurgulayan Elmas, şunları söyledi:

"Kişiler gelip geçiyor ama Galatasaray'ın sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün büyüyor"

“Aslında hepimizin 'Galatasaray'a bir şey olmaz' diyerek kartopu gibi büyüttüğümüz ve bugün içinden nasıl çıkacağımızı tartıştığımız finansal durum, Galatasaraylıların birlikte ancak çıkabileceği bir durum. Bir yönetim kurulu, kim olursa olsun, kaç yılı olursa olsun bu durumdan tek başına çıkamaz. Camianın bütün dinamiklerinin bir araya gelmesi lazım. Fakat camiamızda son senelerde oluşmuş bir alışkanlık var. Konular ve çözümler üzerinden değil, kişilere zarar vererek veya onları ortadan kaldırarak sorunları çözdüğümüzü öngörüyoruz. Fakat kişiler gelip geçiyor ama Galatasaray'ın sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün büyüyor. Yönetim kurulu olarak çözüm önerilerine her zaman masamız açık.”

Burak Elmas, üyelerin transfer yorumlarıyla ilgili, “Transferle ilgili herkesin kendi görüşü olabilir. Biliyorsunuz genelde spor, herkesin çok bilgili ve kendi görüşünün olduğu bir yer. Sonuçlarını da ancak sahada oyuncuların performansıyla değerlendireceğiz. Umarım bundan sonraki performansımızla da farklı bir görüş oluşur” değerlendirmesinde bulundu.

"Ayrılırken de düzgün ayrılmak lazım"

Burak Elmas, yönetim kurulundan ayrılanlar üzerinden spekülasyon yapılmaması gerektiğini belirterek, “Galatasaray'ın özellikle bu döneminde yönetim kurulunda çalışmak çok kolay değil. Bazı arkadaşlarımızın çalışırken görüşleri, fikirleri farklı olabilir. Buna saygı duymak lazım ve ayrılırken de düzgün ayrılmak lazım. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Kalan arkadaşlarımızla çalışıyoruz” diye konuştu.

Bazı üyelerin yönetimin güvenoyuna ihtiyacı olduğuna yönelik eleştirilere yanıt veren Elmas, “Kime göre, neye göre? Güvenoyu her zaman talep edilebilir. Tüzüğümüz bellidir. Biz elimizden geldiği kadar tüm camiamızın çözüm önerileriyle beraber, Türk futbolunda bütün kulüplerin içerisinde olduğu bu zor durumdan Galatasaray'ı çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu da tek başımıza değil, camiamızın desteği ile yapmayı istiyoruz” cevabını verdi.

Burak Elmas, Florya ve Riva projeleriyle ilgili gündeme gelen birçok haberin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Riva'da borçlu kalma riskimiz var"

“Bu projelerle ilgili gündeme getirilen rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Florya ile ilgili eğer genel kurula bir proje gelirse, çok detaylı bir şekilde gelecek. Genel kurulun alacağı karar zaten hepimizin kabul edeceği bir karar olacak. Ortada henüz sunulmuş bir proje yok. Çok pozitif şekilde farklı bilgiler görebilirsiniz. Riva ile ilgili bahsedilen rakamlar ortada yok. Bu rakamlar maalesef camiamızı yanlış yönlendiriyor. Çok büyük bir gelir gelme potansiyelini bir kenara bırakıyorum Riva'da şu anda aldığımızın dışında, ödediğimiz faiz sebebiyle gelirin hiç gelmeme hatta üstüne borçlu kalma riskimiz var.”

"Süleyman Öztürk'e yönelik sözler kabul edilemez"

Burak Elmas, kulüp üyeleriyle dün video konferans yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıda bir üyenin, uzun yıllar Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yapan Süleyman Öztürk'e yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Elmas, “Maalesef bir üyemiz, çok kıymetli Süleyman Bey ile ilgili hiç Galatasaray ortamına yakışmayacak birtakım cümleler kurdu. Özellikle şahsen bunun çok yanlış olduğunu, Sayın Süleyman Öztürk'ün Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdiğini söyledim. Güzel geçen bilgilendirme toplantısını da bu tatsız ve talihsiz olaya indirgemememiz lazım. Ben orada gereken konuşmayı yaptım” dedi. (AA)