Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün TFF yöneticileriyle görüşecek

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası derbinin hakemi Halil Umut Meler ve ekibinden duyduğu rahatsızlığı görüşmek için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yapacağı ziyareti dün gerçekleştirmedi. Elmas, tüm gün Nef Stadyumu’ndaki ofisinde çalıştı. Başkan Elmas’ın, TFF Başkanı Nihat Özdemir’le telefonda görüştüğü ve bugüne randevu aldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Cumhur Önder Arslan'ın haberine göre, Elmas ile Özdemir görüşmesi bugün yapılacak. Burak Elmas, toplantıda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun da bulunması istedi. Elmas, hakem Halil Umut Meler’in maç raporunun ve gözlemcilerinden aldığı notun kendisine açıklanmasını talep edecek.

Fatih Terim bekleyişi

Derbide hakem Halil Umut Meler’in kırmızı kart gösterdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, yazılan rapor doğrultusunda TFF Hukuk Müşavirliği tarafından bugün Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor. PFDK, raporun içeriği ve sevk gerekçesini dikkate alarak Terim’e verilecek cezayı perşembe günkü toplantısında karara bağlayacak. Sevk, “Sportmenliğe aykırı hareket” kapsamında olursa 1-3 maç; “hakaret” dahilinde yapılırsa tecrübeli hocanın 2-5 karşılaşma men cezası alma ihtimali bulunuyor.

Öne geçtiği maçlarda skoru koruyamadı

Sezona yenilenen ve gençleşen bir kadroyla başlayan Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, öne geçtiği maçlarda skoru koruyamamanın ve girdiği pozisyonları golle sonuçlandıramamanın sıkıntısını yaşıyor. Cim-Bom, Süper Lig’de öne geçtiği 4 maçta, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak toplam 10 puan kaybetti. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında öne geçti. Ancak Trabzonspor’la 2-2 berabere kaldı, Beşiktaş’a ve F.Bahçe’ye 2-1 kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 ile ayrıldı.