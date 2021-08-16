Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Birkaç transfer görüşmemiz var, onları da açıklamak üzereyiz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımdan ayrılacak oyuncular olduğunu belirterek, "Bunların sonucunda geleceklerin zamanlamasına karar vereceğiz. Birkaç görüşmelerimiz var. 5-10 gün içinde açıklamalar yapacağız" dedi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki ilk maçında, Giresunspor deplasmanında sahaya çıkacak. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, karşılaşma öncesi Giresun'da yemekte ağırlandı. Burak Elmas burada transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"5-10 gün içinde açıklamalar yapacağız"

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları: "Son aşaması olmuş bir şey olsaydı, açıklamış olurduk. Şu anda elimizdeki kadroda gerçekten çok iyi oyuncular var, transferler yaparak kadromuzu güçlendirdik. Aramızdan ayrılacak oyuncularımız olacak.



Şu anda aramızdan ayrılacak oyuncular sonucunda, yeni gelecek oyuncuların zamanlamasına karar vereceğiz. Birkaç görüşmemiz var. Onları da açıklamak üzereyiz. Sanıyorum 5-10 gün içinde açıklamalar yapacağız. Biliyorsunuz transfer dinamik bir süreç ve her istediğiniz her an olamıyor. Onun için sıkı bir şekilde yönetim olarak da takip ediyoruz."

"En uygun oyuncuları getirip, Galatasaray'ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz"

"Maalesef şunu söyleyebilirim ki gerçek anlamda taraftarlarımıza bir çağrı da bulunuyorum; Sosyal medyada olmayan rakamlar, olmayan görüşmeler gerçekten çok yazılıyor. Bunlara inanmasınlar.



Dediğim gibi bizim bir stratejimiz var ve en doğru transferlerle, en uygun oyuncuları getirip, Galatasaray'ın geleceğini kurmaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın geleceğini kurarken de bugün için yarınlarını tehlikeye atmamaya çalışıyoruz. Sabırlı olsunlar, bize güvensinler."