Galatasaray Başkanı: Bazı konularda savunulacak durumda değiliz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'dan ceza alması gündemde olan sarı- kırmızılıların durumunu anlattı. Özbek, UEFA'nın kendilerine net rakamlarla geldiğini, bazı konularda savunulacak durumda olmadıklarını belirtti.

Özbek'in açıklamaları şöyle:

"UEFA'nın bizi araştırması çok doğal. Adamlar diyor ki 'Size 3 yılda zarar opsiyonu verdik, siz dehşet şekilde zarar ediyorsunuz' Ünal Aysal döneminde kulübe 2 yıl daha izleme ve düzeltme süresi veriliyor. 2012-13 sezonunda G.Saray 38 milyon Euro zarar etmiş, bir sonraki sezon 70.4 milyon Euro'ya çıkmış. 2014 Ekim'de Duygun Yarsuvat'ın yönetiminde göreve geldik. Rakamları görünce şaşırdım. Başımıza iş geleceğini gördük ama yapılacak fazla da bir şey yoktu. UEFA'nın zarar toleransı 30 milyon Euro biz 164 milyon Euro açık vermişiz. 2014'te transfer harcamaları için 19 milyon Euro taahhüt etmişiz, 27 milyon Euro harcamışız. Yani rakamlar ortada bazı savunulamayacak hatalar var."

UEFA doğru yaptıklarımızı gördü

"Bize gelen mektupta gelecek sezon zararı 10 milyon Euro veya daha altına indirirsen 2. yıl men cezasını askıda tutarım deniyor. Bir iyileştirme trendi gördüler ve şartlı ceza yoluna gittiler. Çünkü ilk ön görüşmelerde 3 yıl men lafları dolaşıyordu. Enflasyon ve kur farkını anlattık. 70 milyon Euro'dan geriye dönüş başladı, 50'ye indik. 15'e indirmek üzereyiz. Geçmişten gelen kontratlarla cebelleşiyoruz. 3 sene içinde işi dengeye getireceğiz. UEFA 'Bu borcu yapan Ünal Aysal'ı neden ibra ettiniz' işine bakmıyor borca bakıyor. Profesyonel ve transfer harcamalarında aşırı harcamalar var. Bu sorunun altından sadece bu yönetim kalkamaz. Galatasaraylılar 'tek yumruk' olmalı. Karamsarlığa da gerek yok. Henüz bir men cezası yok. Ben UEFA'yı ikna edebileceğimizi düşünüyorum."

"Galatasaray önümüzdeki 5 yıl boyunca yine Şampiyonlar Ligi'nde olmaya devam edecek. Orası bizim için önemli bir gelir kaynağı. Tasarruf yapacağız diye küçülmeyeceğiz. Mütevazı ve küçülme içinde olmayacağız. UEFA'nın bu mektubundan sonra transferde zora girdik. UEFA'nın uyarısına göre dengeyi bozmadan transferler yapmayı sürdüreceğiz. Yoksa onlara bu harcamaları nasıl anlatırız. Adet vermek istemiyorum ama transfere devam edeceğiz. İki önemli takviye yaptık, devamı da gelecek. Bazı gidecek oyuncular da olacak."

UEFA-MUEFA diye para indirin demem

"Şu anda futbolcu yıllık ücret ödemelerinde şampiyonuz. Galatasaray yönetimi olarak hiçbir zaman futbolculara 'feda' gibi bir talepte bulunmayacağız. Biz bunu imzalamışız, ben veya benden önceki yönetim. Dibine kadar bu kontratların şartlarını yerine getiririm. Ama futbolcu gelip Galatasaray sevdasıyla böyle bir indirim isterse o zaman düşünürüz. Yoksa hiçbir futbolcuyu karşıma alıp UEFA-MUEFA diyerek indirim yapmasını istemem. Başkanlığa aday olduğumda mali konulara hakimdim. Enkaz edebiyatı yapmam. Ben Galatasaray'ı bu zor durumdan çıkarmak için geldim."

Geçmişte kulak arkası edilmiş

"Galatasaray'ın önümüzdeki 5 yılını, geçmişteki 5 yılına bakarak ders aldıktan sonra planlamak gerek. Galatasaray, özellikle Sportif AŞ, bunu kulübün geneli için de söyleyebiliriz, sportif faaliyetlerde ürettiğinden daha fazla harcayan bir sistem üzerinde çalışıyor. Hiç sporla ilgisi olmayan sermayeler, paralar sporun içine girmeye başladı. Bunun için de 2009'da UEFA bu regülasyonu yayınladı. Bu regülasyonun amacı şuydu; sistemi, özellikle UEFA ile ilgili olduğu için futbolu söylüyorum. Futbolu, futboldan gelen gelirle yönetmek gibi bir kriterin üzerine dayanıyor. Bunu bir çok ülke kulak arkası yaptı, bunlardan bir tanesi de Türkiye idi."