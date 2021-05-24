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Spor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan Klinsmann iddiasına yanıt

24 Mayıs 2021 13:24

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fatih Terim'in yerine takımın başına Jürgen Klinsmann'ın getirileceği şeklinde çıkan iddialar üzerine açıklama yaptı. Günay, iddianın doğru olmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Alman teknik direktör Jürgen Klinsmann ile görüştüğüm şeklinde bazı yayın organlarında yer alan haberler tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygıyla duyuruyorum." (DHA)

Yusuf GünayJürgen KlinsmannFatih Terim
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