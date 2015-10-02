Galatasaray Başkan Yardımcısı: Dursun Özbek istifa ederse kulüp batar!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, taraftarların bir bölümünün istifaya davet ettiği başkan Dursun Özbek ve sarı kırmızılı kulüp hakkında, "Dursun Özbek istifa etmeyecek. İstifa ederse kulüp batar. Kimse bir şey bilmiyor" dedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Lİgi'nde Kazakistan temsilcisi Astana ile 2-2 berabere kalmasıyla birlikte tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden başkan Dursun Özbek ve Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Sarı kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Nasuhi Sezgin, taraftarların tepkisine yanıt verdi. Sezgin, "Dursun Özbek istifa etmeyecek. İstifa ederse kulüp batar. Kimse bir şey bilmiyor. Kim aday olacak. Ali Dürüst mü, Faruk Süren mi, yoksa Ünal Aysal mı geri dönecek? Dünya kadar parayı cebinden verdi. Galatasaray’a hizmet etmekten başka bir şey bilmiyor. Dursun Özbek değil diğer adaylardan biri başkan seçilseydi. Çoktan seçime gidilirdi" ifadelerini kullandı.

'Bir kişi uyanıklık yapsa kendini yere atsa...'



Galatasaray'ın Astana'ya karşı oynadığı futbolun kötü olmadığını savunan Sezgin, "Astana iyi bir takım. Sıradan bir takım değil. 2’ncilik şansımız matematiksel olarak devam ediyor. Oynadığımız oyun neden eleştiriliyor anlamıyorum. Maçta 4 tane gol oldu. 3’ünü biz attık. 2’sini kendi kalemize attık. Bir şanssızlık var. 86’da gol atıyoruz. Bir kişi uyanıklık yapsa kendini yere atsa sahaya doktor girse maç bitecek. Yine de takıma güveniyoruz."