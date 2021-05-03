Galatasaray başkan adayları, seçimin ertelenme ihtimalini değerlendirdi

Galatasaray Başkan adayları Metin Öztürk, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu 29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin ertelenme ihtimalini değerlendirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Öztürk, "Bu karar, Galatasaray'ın temeline dinamit koymaktır" derken Hamamcıoğlu, "Kötü niyetli bir tavırdır" ifadelerini kullandı. Elmas ise "Seçimin iptalini mümkün görmüyorum" diye konuştu.

"Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın el frenidir"

Seçimin ertelenmesi ile alakalı bir bilgi duymadığını belirten Metin Öztürk, "Eğer Galatasaray Mustafa Cengiz döneminde bir dönem daha geçirirse Eylül ayında kim gelirse gelsin Galatasaray'ı kurtaramaz. Bu karar Galatasaray'ın temeline dinamit koymaktır. Galatasaray'ın önünde tek bir engel vardır o da Mustafa Cengiz'dir, kendisi Galatasaray'ın el frenidir!" dedi.

"Kötü niyettir"

Galatasaray seçimlerinin ertelenmesinin mümkün olduğunu dile getiren Eşref Hamamcıoğlu "Seçim ertelenemez ancak pandemi bahane gösterilerek iptal edilir ve ileri bir tarihe atılır. Ancak pandemi geçen sene mart ayından beri var. Neden mayısta yapılacak diyerek bu kadar adayı hazırlık sürecine soktunuz. Bu kötü niyetli bir tavırdır" ifadelerini kullandı.

"Ertelenmesini mümkün görmüyorum"

Galatasaray'da imzaları ilk veren Başkan Adayı olarak öne çıkan Burak Elmas ise "Ertelenmesi mümkün değil. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de kongreleri var. Bu karar Galatasaray yönetiminin alabileceği bir karar değil ancak devlet alabilir. Eğer devlet böyle bir karar alırsa da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kongreleri de iptal olur. 29 Mayıs çok önemli bir gün. Hem Şampiyonlar Ligi finali oynanacak hem de fetih gösterileri yapılacak. Bu kadar etkinliğin olacağı günlerde Galatasaray Seçimli Kongre'si özel olarak seçilip iptal edilebilir mi? Ben mümkün görmüyorum" diye konuştu.