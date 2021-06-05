Galatasaray başkan adayı Yiğit Şardan'dan Fatih Terim tepkisi: Galatasaray hocasını değil, başkanını seçecek

Galatasaray başkan adaylarından Yiğit Şardan, Fatih Terim’in seçim malzemesi yapılmasına tepki göstererek, "19 Haziran Galatasaray’da başkanlık seçimidir, teknik direktörlük seçimi değil" ifadelerini kullandı.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'e konuşan Yiğit Şardan diğer başkan adaylarının ‘A planımız da B planımız da Fatih terim’ sözlerinin tecrübeli hoca üzerinden prim yapma çabası olduğunu söyledi. 5 rakibiyle birlikte 19 Haziran’da sarı kırmızılıların başkanı seçilebilmek için yarışacak olan Yiğit Şardan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kimse üzerinden prim yapmam

"Bu süreç başladığından beri bir şeyi fark ediyorsunuz herhalde; biz 19 Haziran’da başkan mı seçeceğiz yoksa teknik direktör mü? Kafalar karıştı! 19 Haziran Galatasaray’da başkanlık seçimidir, teknik direktörlük seçimi değil.

Şimdi birisi Fatih terim’in paçasına tutunuyor, birisi sırtına biniyor ve bizi başkanlığa götür diyorlar. İyi de oraya giderseniz bu şekilde siz başkan olabilirsiniz ama fiilen başkan Fatih terim’dir. Ben kendime böyle bir şeyi yediremem. Ben kimsenin üzerinden prim yapmam.

Bu konu, başkan seçilirsem gündeme alacağım ve değerlendireceğim bir konudur yönetimdeki ama tabii ben bu cevabı vermeden bir haftadır her yerde ‘ Yiğit Şardan, Fatih Terim ile çalışmayacak’ lafları havalarda uçuşuyor!"

Teknik adama bakıp mı seçeceğiz?

"Biz hangi teknik adamla çalışacağına bakarak başkan mı seçeceğiz bu kulübe! " diyen Şardan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes bu soruya benim adıma kafasına göre yorum yapıyor. Böyle bir kararım da, böyle bir söylemim de yok! Zaten bunun da sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Biz hangi teknik adamla çalışacağına bakarak başkan mı seçeceğiz bu kulübe! Böyle bir şey olabilir mi?

Bu Fatih hocanın tercihi değil. Bir kelime söylemedi. Herhangi bir adaya yakın duruş sergilemedi. 31 Mayıs’ta sözleşmesi bitti ve herhalde Bodrum’daki evinde dinleniyor. Fatih hocayı bu kadar gündeme getirenler diğer başkan adayları."

Anlamadığım nokta da bu! Neden Fatih hocayı bu kadar gündeme getiriyorsunuz? Başkan seçildikten sonra hangi hocayla çalışmak istiyorsanız hareket edersiniz. Fatih hocayla da çalışmak istiyorsanız gider konuşursunuz. Bu tek sizin kararınızla da olamaz. Bakalım Fatih hoca sizinle çalışmak istiyor mu? Şartlarda anlaşabiliyor musunuz, onu anlarsınız.

Ama bunların şimdiden deklare edilmesi, ‘Bizim kırmızı çizgimiz Fatih Terim’,‘A planımız da B planımız da terim’ sözleri biraz Fatih hoca üzerinden prim yapma çabası gibi geliyor bana. Ben bunu yakışıksız buluyorum.”

Mal beyanında bulunalım, kimin güçlü olduğunu görelim

"Benim bir teklifim var bütün adaylara. Dernekler Kanunu’na göre seçilen başkan ve yönetim kurullarının Maliye’ye ‘mal beyanında’ bulunması gerekiyor. Ama bunlar kapalı zarflarda yapılıyor. Ben diyorum ki Deloitte gibi bir şirketi çağıralım ve bütün başkan ile yönetimlerin mal beyanı, varlıklarını toplasın, kamuoyuna da açıklasın. Herkes bir defa gerçekleri görsün.

Vaatlerde bulunmak kolay. Ancak bir de realite var. Dönem sonunda da mal beyanı zorunlu tutulsun yönetimde görev alan başkan ve yönetim kurulu üyeleri için. Bu zorunluluğu da biz getirelim. Ondan sonra herkes görsün bakalım, hangi yönetim daha güçlü. Hangi yönetim bu sıkıntıların altından daha kolay kalkabilir! Hangi yönetim daha zor kalkar bunu bir görelim..."