Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün Nuri Şahin planı

Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin'i Galatasaray'ın başkan adayı Metin Öztürk'ün istediği iddia edildi.

Akşam gazetesinin haberine göre, Antalyaspor ile gösterdiği muazzam performans ile ligin ikinci yarısına damga vuran genç çalıştırıcı Galatasaray'ın bir numaralı hedefi haline geldi. Sarı-kırmızılılarda başkan adayı Metin Öztürk, Nuri Şahin'i listesinin başına yazdı.

İlk hedef Nuri Şahin

Galatasaray'da gözler 30 Nisan'da yapılacak seçime çevrildi. Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları çok merak ediliyor. İki aday da Domenec Torrent'e bir tazminat ödemek istemiyor. Bu sorun çözülürse hoca konusunda iki adayın da planları hazır durumda.

Metin Öztürk, Antalyaspor'un başında tarihi bir performans sergileyen Nuri Şahin'e takımı emanet etmeyi planlıyor. Nuri Şahin, göreve gelir gelmez yaptığı dokunuşlarla Antalyaspor'un çehresini değiştirdi.

Nuri Şahin'den başarılı performans

Son 10 maçlık periyotta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlılar kalesinde sadece 4 gol gördü ve 24 puan topladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcının sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Diğer aday Eşref Hamamcıoğlu ise yabancı bir antrenörü takımın başına getirmeyi hedefliyor.