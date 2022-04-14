Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: İki yılın ikisinde de şampiyonluk hedefliyoruz

Galatasaray Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, iki yıl üst üste şampiyonluk hedefiyle göreve talip olduklarını söyledi. Öztürk, Florya'da, Mecidiyeköy'de gayrimenkullerin değerlendirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını belirterek, "Acilen Kemerburgaz'a geçeceğiz. Arkasından basketbol sahasının temelini atmak istiyoruz" diye konuştu.

Kulübün 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu ile yarışacak Metin Öztürk, üç büyükler içinde en az borca sahip kulübün Galatasaray olduğunu vurgulayarak, "Bu arada varlıkları ile borçlarını kapatabilecek tek kulüp Galatasaray. Durum sıkıntılı ama vahim değil. Geçen sezon yapılan transferlerden dolayı 25 milyon euro daha maliyetin yeni yönetimin kucağına geliyor olması bir talihsizlik ama yapanlar eminim ki maliyetleri azaltmak amacıyla bir gençlik aşısı tutturmaya çalıştılar.



Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. 2000 yılında oldu, 4 yıl üst üste şampiyonluk geldi. UEFA Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları geldi. Ama bunu sadece gençlik aşısına bağlamamak lazım. Özellikle bu sezon ve geçen sezon hakemler, federasyon Galatasaray'ın gelişiminin önünde önemli bir engel oldu." diye konuştu.

"İki yılın ikisinde de şampiyonluk hedefliyoruz"

Metin Öztürk, Galatasaray'ı her anlamda ileriye götürecek bir ekip olduklarını belirterek, "Biz önümüzdeki iki yılın ikisinde de şampiyonluk hedefliyoruz. Bu popülist bir yaklaşım gibi gelebilir ama biz hayatımızda hiç popülizm yapmadık. Masada da kasada da sahada da Galatasaray'ı ileri götürecek bir ekiple geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer açıklaması

Sarı-kırmızılı kulübün her zaman ses getiren transferler yaptığını, kendilerinin de eksik görülen bölgelere gerekli takviyelerde bulunacağını aktaran Öztürk, "Kerem, Galatasaray'da yıldız oldu. Galatasaray yıldız futbolcu transferi her zaman yapacak. Doğru fiyata yıldız futbolcu gelirse harika. Muslera'nın sakat olduğu dönemde Barcelona'nın yedek kalecisi Inaki Pena geldi, inanılmaz işler yaptı. Keşke kalsa.



Bizden giden Okan Kocuk Giresunspor'da, Yunus Akgün Adana Demirspor'da harika işler yaptı. Biz önce evlatlarımıza sahip çıkacağız, onlar yuvalarına dönecek. Orta sahada en az 2-3 oyuncuya ciddi ihtiyaç olduğu görünüyor. Oraya odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Başarısız Fatih Terim de olsa, Guardiola da olsa yolu ayırırsınız"

Geçen yılın haziran ayında yapılan seçimde de başkanlığa aday olduğunu ve o dönemde Terim ile çalışacağını açıkladığını hatırlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Elde son 3 yıl, Fatih Terim'in çalıştığı bir takım vardı. 3 hafta sonra PSV ile Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyorduk. Florya'daki antrenmanı antrenörler yaptırıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne giderken, ucunda 30 milyon avroluk bir havucun olduğu ortamda teknik direktör değişikliğini hiçbir yönetim yapmazdı. Ayrıca son dönemde size 2 defa şampiyonluk kazandırmış bir Fatih Terim'in mutlaka kredisi vardır.



O dönem için biz 'Bir yıllığına geliyoruz, kulübün finansal durumunu bilmiyoruz, gelince göreceğiz. Fatih hocayla bir yıl devam ederiz. Bir yıl sonra güven oylamasına gideriz' dedik. O zaman bu ibrasızlık sıkıntısı da olmazdı. 28 Mayıs 2022'de seçime giderdik. Başarılıysak devam ederdik. Fatih hoca başarılıysa devam ederdi. Yolun yarısında hocayla yolu ayırmazdık. Bir hocaya güveniyorsanız sezonu tamamlarsınız. Başarısızsa Fatih Terim de olsa Pep Guardiola da olsa yolu ayırırsınız."

"Hakemlerin Galatasaray maçlarında keyfi olarak VAR'a çağrılmamasına karşıyız"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı Öztürk, tüm kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ihtiyacı olduğunu ve kurumlarla kavga ederek ilerlemenin sağlanamayacağını belirterek, "Önemli olan haksızlığa uğradığınızda yasal olarak haklarınızı savunacak bilgili kişilerin olması. Gerek tahkimde gerek federasyonda Galatasaray'ı temsil edecek kişilere sahibiz. Galatasaray öz kaynakları bu konuda çok güçlü. Bunların oralarda yer almasını sağlayacağız.



Bizim amacımız hak etmediğimiz bir şeyin Galatasaray'a verilmesi değil. Göz göre göre benzer pozisyonda bir futbolcuya sarı gösterilirken, sizin futbolcunuza kırmızı gösterilmesi, net penaltınızın verilmemesi, hakemin VAR'a çağırılmaması. Biz VAR'a karşı değiliz. Ama hakemlerin özellikle Galatasaray maçlarında keyfi olarak VAR'a çağırılmamasına karşıyız" diye konuştu.

- "Acilen Kemerburgaz'a geçeceğiz"

Metin Öztürk, Galatasaray Kulübünün geliştirilecek birçok gayrimenkule sahip olduğunu anlatarak, "Eldeki gayrimenkullerin nasıl daha iyi değerlendirileceğinin çalışmalarını yapıyoruz. Mevcut yönetime de teşekkür etmek lazım. Florya'da, Mecidiyeköy'de gayrimenkullerin değerlendirilmesine yönelik başlattıkları çalışmalar var. Biz iyileri takip edip değerlendireceğiz. Acilen Kemerburgaz'a geçeceğiz. Arkasından basketbol sahasının temelini atmak istiyoruz. Bizim dönemimizde, 2 yıl 1 ay içerisinde hem basketbol salonunu hem Kemerburgaz'ı tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray markasını iyi yöneterek kulübe yeni gelirler sağlayacaklarını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bakın son dönemde tokenlar, NTF'ler çıktı. Farklı gelir modelleri geliyor. Bunları yapabilmek için de kulüplerin iş adamı bakış açısına ihtiyacı var. Örneğin Ronaldo performansından yılda 20 milyon avro para kazanıyor ama şahsi geliri yaklaşık 100 milyon avro. Geri kalanını markasını yöneterek kazanıyor. Biz de Galatasaray markasını yöneterek önce Galatasaray'ın borcunu sıfırlamasını sonra kar eden bir kulüp haline gelmesini sağlayacağız. Onun için yönetim kurulu listemiz iş adamı ağırlıklı."