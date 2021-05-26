Galatasaray başkan adayı Işın Çelebi: 6 aday çok fazla; gücümüzü birleştirelim, Galatasaray'a huzur ve barış gelsin

Galatasaray'da 19 Haziran'daki seçim öncesi konuşan başkan adaylarından Işın Çelebi, "6 aday çok fazla. Bölünmüşlük benim kabul edebileceğim durum değil. Ben birlik ve beraberlik içerisinde Galatasaray'ın tek liste olmasını istiyor ve temenni ediyorum. Bu kadar bölünmüşlük, başkanın 500-600 oyla seçilmesine yol açar. Bu da gücün dağılması anlamına gelir, 'kavganın devamı' demektir. Bütün adaylara çağrı yapıyorum; yarın saat 15.00'te bir araya gelelim, buluşalım, oturup bu meseleyi konuşalım. Gücümüzü birleştirelim, Galatasaray'a huzur ve barış gelsin" dedi.

Habertürk Spor'dan İnanç Ergülen'e konuşan Çelebi, mevcut durumu "Galatasaray'ın ameliyata ihtiyacı var" sözleriyle açıklarken, diğer adaylara da birlik olma çağrısında bulundu.

Adaylık sürecini anlatan Çelebi, "Çok büyük bir talep oldu. Herkes ıslak imza topladı. 100 imza gerekiyordu, sadece bir gecede 170 imza toplandı. Ben de Galatasaray'ın içinde olduğu zorlukları görüyorum ve yaşıyorum. Zorluklar karşısında problemi çözebileceğimizi gördük, Galatasaray'ın bir ameliyata ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Mali ve finansal açıdan bu işin uzmanlarıyız ve bu ameliyatı yapmamız gerektiğinden hareketle aday olmuştuk. Seçim iptal edildi. Yeniden müracaatlar hazırlanıyor. Cuma günü listeler verilecek. Şu anda 250'ye yakın ıslak imza toplandı. Bu sayı 300'ü bulabilir" dedi.

"Bölünmüşlük benim kabul edebileceğim durum değil"

Seçime girecek aday sayısının fazlalığına dikkat çeken Çelebi, "Çok büyük bir kamuoyu baskısı karşısında, şartlar beni zorluyor. Arkadaşlarımız çok ısrarcı; fakat 6 aday çok fazla. Bölünmüşlük benim kabul edebileceğim durum değil. Ben birlik ve beraberlik içerisinde Galatasaray'ın tek liste olmasını istiyor ve temenni ediyorum. Türkiye'de bütün kurumlar eğer kendi içinde kavga ediyorsa, çürüyor ve kötü oluyorlar. Bu anlamda Galatasaray da son yıllarda çok ciddi kavgalar içine sürükleniyor. Bu nedenle tek bir listede birleşmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu dağınıklık ve parçalanmışlığı doğru bulmuyorum"

Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar bölünmüşlük, başkanın 500-600 oyla seçilmesine yol açar. Bu da gücün dağılması anlamına gelir, 'kavganın devamı' demektir. Ben adaylara sizin kanalınızla çağrı yapıyorum; birleşmemiz lazım, tek liste olmamız lazım. Galatasaray birlik, beraberlik içinde tek liste ile devam etmesi lazım. Fedakârlık yapmaya hazırım, arkadaşlarım da hazır. Galatasaray'ın güçlü olması için varız. Bu kadar dağınıklık ve parçalanmışlığı doğru bulmuyorum."

"Kavga dönemi bitsin"

Kendisinin başkan adaylığından vazgeçmeye hazır olduğunu belirten Çelebi, "Benim bu birleşme olacaksa, tek liste olacaksa, başkan olmam gerekmez. Bu birleşme olsun diye aday oldum. Gücümüzü birleştirelim, Galatasaray'a huzur ve barış gelsin diye aday oldum. Bu alanda hâlâ çok çalışıyorum. Bu kavganın, bölünmüşlüğün bitmesi için. Ben dışarıda yardımcı olayım, her türlü birikim, deneyim yeni yönetimin emrine vereyim. Listelerde yer almayayım, dışarıdan bir arkadaş, dost olarak yönetimin emrinde olayım. Listelerde olmam doğru değil. Arzu eden varsa olabilir. Bizim burada Galatasaray için çalışmamız lazım" yorumunu yaptı.

"Fedakârlık yapmaya hazırım"

Tek liste çağrısını yineleyen Çelebi, "Birlik, beraberlik içinde tek liste olmayı arzu ediyorum. Ben fedakârlık yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.