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Spor

Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu

20 Mayıs 2022 16:37

Galatasaray'ın başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesi belli oldu.

Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Listede yer alan isimler şöyle:

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu

Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu

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