Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Galatasaray'da başkan adaylığını koyan Dursun Özbek'in listesi belli oldu.

Galatasaray'da yeniden başkan olmak için adaylığını koyan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini bugün Ned Stadyumu'na giderek divan kurulu başkanlığına teslim etti.

BAŞKAN: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Özbek'in listesi şu şekilde: