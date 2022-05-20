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Spor

Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesi belli oldu

20 Mayıs 2022 16:52

Galatasaray'da başkan adaylığını koyan Dursun Özbek'in listesi belli oldu.

Galatasaray'da yeniden başkan olmak için adaylığını koyan Dursun Özbek yönetim kurulu listesini bugün Ned Stadyumu'na giderek divan kurulu başkanlığına teslim etti.

BAŞKAN: Dursun Özbek

Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Mehmem İsmail Sarıkaya, Mehmet Saruhan Cıbara, Dikran Gülmezgil

YÖNETİM YEDEK: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu

Özbek'in listesi şu şekilde:

galatasaraydursun özbekbaşkanadayıliste
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