Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: Fatih Terim ev sahibi; evde olacak mı, olmayacak mı diye bir tartışma saçma

Galatasaray'ın 29 Mayıs'ta yapılacak olan kongresi öncesi başkan adayları hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüpte daha önce yönetici olarak görev yapan Bukak Elmas, başkan seçilmesi halinde ilk 100 gün hedeflerini anlattı. Elmas, Fatih Terim' çizilecek yol haritasına da değindi ve "Tabii herkes merak ettiği için soruyor ama Fatih hoca zaten Galatasaray'ın içinde. Dışarıdan biri olmadığı için ev sahibi. Ev sahibi ile ilgili evde olacak mı, olmayacak mı diye bir tartışma saçma ve haksızlık" dedi.

Galatasaray'da başkan adayları seçim için hazırlıklarını sürdürüyor. Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'a konuşan Burak Elmas, ilk 100 gün hedeflerini ve Fatih Terim planını aktardı.

Elmas, başkan seçilmesi halinde ilk icraatının ne olacağı yönündeki soruya, "Birçok şeyi aynı anda yapmak mecburiyetimiz var. Çünkü Galatasaray'ın uzun süredir çözülememiş artık kronikleşmiş birçok problemi var. Zaten bu kadar problem olduğu için de bu kadar yetkinlikte arkadaşı bir araya getirdik. Bir yönetim kurulunun 3 kişiyle çalıştığı bir senaryoda çözülebilecek konular değil bunlar. Kendimize bir ilk 100 gün planı çıkardık. Bu 100 gün planında bütün bu problemlerin çözümü bütün yapmamız gerekenlerin listesi belli. Bunları zaten yakında üyelerimizle, Galatasaraylılarla, bütün kamuoyu ile paylaşacağız. Yani tüm çalışma planımız hazır" şeklinde yanıt verdi.

"Fatih Terim ev sahibi"

Burak Elmas başkanlık koltuğuna oturması durumunda Fatih Terim ile nasıl bir yol haritası belirleyeceğini aktardı.

"Fatih hoca benim için öncelikle çok iyi bir Galatasaraylı" diyen Elmas, "İkincisi çok sevdiğim ve Galatasaray'ın başarısı için birlikte çalıştığım bir Galatasaraylı. Üçüncüsü de Galatasaray Teknik Direktörü. Ama benim için birinci ve ikinci, üçüncünün önünde.

"Fatih hoca ile özel bir ilişkim var. Genel kurulumuz da teveccüh gösterirse zaten hemen oturup, ne yapmamız gerektiğini konuşuruz. Tabii herkes merak ettiği için soruyor ama Fatih hoca zaten Galatasaray'ın içinde. Dışarıdan biri olmadığı için ev sahibi. Ev sahibi ile ilgili evde olacak mı, olmayacak mı diye bir tartışma saçma ve haksızlık. Hoca hem başarılı hem de zor birkaç sene geçirdi son dönemde. Onun için bir oturup yaşadıklarını, sonucunda ne yapmak istediğini anlamak lazım" ifadelerini kullandı.

"Kimse Galatasaray'ı kasada parayla teslim almadı"

"Göreve gelirseniz sıcak para arayışını nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Elmas, "Galatasaray'ın göreve gelen hiçbir yönetimi kasada parayla Galatasaray'ı teslim almadı. Her zaman bir nakit açığı vardı. Dönemsel bir sorun değildir bu. Bunun da sebebi nedir? Galatasaray'ın gelirlerinden fazla harcama yapması. Burada Galatasaray markasını doğru yönetmek, gelir yollarını doğru bir strateji ile uygulayıp yönetmek lazım. Giderleri de son derece sistematik, karar mekanizmalarında gerçekten detaylı düşünülmüş ve Galatasaray'ın uzun vadeli stratejileri doğrultusunda alınmış kararlarla vermek lazım" diye konuştu.