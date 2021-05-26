Galatasaray başkan adayı Burak Elmas: Arda ile sözleşme uzatılmalı, Terim'e son haftalarda destek olunmadı

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, yönetimlerin görevinen teknik ekip ve futbolcuları korumak ve onları rahatlatmak olduğunu belirterek, "Belhanda'nın gidişi, hocaya verilen ceza, cezaya karşı sessizlik, dışarıdan Fatih Hoca üzerinde yapılan PR çalışmalarına sessiz kalınması… Son 8-9 haftada yönetim destekten çok köstek olmuştur." diye konuştu. Elmas, Arda Turan'la sözleşme uzatılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sözcü gazetesi, Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas'la bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajın satır başları şu şekilde....

"Fatih Hoca yalnız kaldığını kendisi anlattı. Dışarıdan gelen saldırılara karşı korunmadığını, içeride de yönetim, teknik ekip ve takım ahenginde problem olduğunu söyledi. Bunlar düzeltilebilirdi ama yapılmadı."

"Yönetimin görevi teknik ekip ve futbolcuları koruyup onları başarı yolunda rahatlatmaktır. Başkanın oyuncular hakkında söyledikleri, Belhanda'nın gidişi, hocaya verilen ceza, cezaya karşı sessizlik, dışarıdan Fatih Hoca üzerinde yapılan PR çalışmalarına sessiz kalınması… Son 8-9 haftada yönetim destekten çok köstek olmuştur."

"Galatasaray'ı doğrayarak operasyon yapanları kabul etmeyeceğiz"

"Disiplin, Tahkim ve Merkez Hakem Kurulu düzelmeli. Ahbap-çavuş ilişkileriyle Galatasaray'ı doğrayarak operasyon yapan son merci olarak bunları asla kabul etmeyeceğiz. Çünkü bunlar bağımsız değil. Sistemi tamamen değiştirmek lazım. Çünkü bir bozuk sistemin başını değiştirerek hiçbir şey düzeltemezsiniz."

"Herkesin eleştirmesine saygı duyarım. Galatasaray'ın markasına ve duruşuna zarar vermeyecek şekilde eleştirmesine herkesin saygı duyması lazım. Şampiyonluğa gidiyorsunuz. Oyuncu şikâyet ettiği için kovarak şampiyonluğa darbe vuruyorsunuz."

"Arda devam etmeli"

"Galatasaray, Arda Turan ile sözleşme uzatmak zorunda. Çünkü Arda, takım kimyası adına Galatasaray'ı en iyi bilen isim. Fatih Terim'e nasıl diyoruz ‘Şimdi dükkânın sahibi.' Arda da dükkânın sahibi. Devam etmeli."

"Sattıklarımızın yerini kiralıklarla doldurduk"

"Futbol takımında sattıklarımızın yerini kiralıklarla doldurduk. Birkaç tane de doğru transfer yapıldı. Taylan, Emre, Mohammed mesela. Onlar da hocanın şapkadan tavşan çıkarmasıdır. Yine de sattığımız kadar yerine koyamadık. Şu an takımın 10 tane transfere ihtiyacı var."

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