Galatasaray Başantrenörü Ergin Ataman: Çok ağır bir mağlubiyet aldık

Galatasaray Liv Hospital Başantrenörü Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Ligi'nde Türk Telekom'a karşı 80-76 yenildikleri maçta ağır bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, Türk Telekom'u aldığı galibiyetten dolayı kutlayarak, "Kritik bir galibiyet aldılar. Hem onlar hem de bizim açımızdan çok çok önemliydi. Özellikle hafta sonu alınan sürpriz sonuçların ardından, sezon içinde yaşadığımız bütün aksiliklere rağmen ilk 3 için hedef koymuştuk. Favori olduğumuz maça çok kötü başladık. Bizim için çok ağır bir mağlubiyet oldu. Türk Telekom iyi basketbol oynadı. Yüzde 50 gibi inanılmaz bir 3'lük yüzdesiyle oynadılar" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Sinan Güler ise rakibe 28'de 14 üç sayı atma imkanı verdiklerini ve bunun mağlubiyetin anahtarı olduğunu belirtti.