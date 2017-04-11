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Spor

Galatasaray, Başakşehir'den 4 yedi!

Başakşehir, Galatasaray'ı 4-0 yendi

11 Nisan 2017 00:57

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

11. dakikada Adebayor'un golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti.

44. dakikada Adebayor kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı M.Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

57. dakikada Adebayor'un golüyle Başakşehir farkı 3'e çıkardı.

86. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle Başakşehir 4-0 öne geçti.

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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