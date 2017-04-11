Galatasaray, Başakşehir'den 4 yedi!

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir kendi sahasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
11. dakikada Adebayor'un golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti.
44. dakikada Adebayor kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı M.Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
57. dakikada Adebayor'un golüyle Başakşehir farkı 3'e çıkardı.
86. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle Başakşehir 4-0 öne geçti.
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.