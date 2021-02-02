Galatasaray, Başakşehir engelini 3 golle geçti

Galatasaray evinde Medipol Başakşehir engelini 3-0 ile geçti. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Donk bir gol ve bir asistle oynarken, Henry Onyekuru takımının ilk golünü kaydetti. Yeni transfer Mostafa Mohamed de penaltıdan bulduğu skorla Galatasaray kariyerine golle başladı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ilk sınavına Galatasaray karşısında çıktı.

Konuk ekip Marcao'nun ceza sahası içinde yaptığı faulün ardından 22. dakikada penaltı kazandı. Ancak Giuliano'nun penaltısını kaleci Fernando Muslera kurtardı ve 0-0'lık eşitliği korudu.

Mücadelede gol perdesi ilk yarının son anlarında açıldı. Ryan Donk'un asistinde Henry Onyekuru 45. dakikada attığı şık golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Galatasaray'ın skor ve oyun üstünlüğü sürdü. Sarı-kırmızılı ekipte ilk golün asistini yapan Ryan Donk, 64. dakikada Belhanda'nın köşe vuruşunda kafayla skoru 2-0'a getirdi.

Mostafa Mohamed ilk maçında golle tanıştı

90+1. dakikada Henry Onyekuru'ya ceza sahası içinde yapılan faulün ardından penaltı düdüğü çaldı. İkinci yarının başında oyuna giren yeni transfer Mostafa Mohamed'in penaltı golüyle skor 3-0'a geldi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Bu sonucun ardından 45 puana yükselen Galatasaray ligde de üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. 24 puanda kalan Başakşehir ise bir maç fazlasıyla küme düşme hattının 4 puan önünde, 15. sırada yer alıyor.

Mostafa Mohamed ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ilk maçına çıktı ve golle buluştu. 23 yaşındaki futbolcu ikinci yarının başında Peter Etebo'nun yerine oyuna dahil oldu. DeAndre Yedlin ile Gedson Fernandes ise kadroda yer almadı.

Galatasaray'daki üçüncü dönemini geçiren Henry Onyekuru ise attığı golle ikinci maçında 3 gole ulaştı.