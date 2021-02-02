Galatasaray, Başakşehir engelini 3 golle geçti

Galatasaray evinde Medipol Başakşehir engelini 3-0 ile geçti. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Donk bir gol ve bir asistle oynarken, Henry Onyekuru takımının ilk golünü kaydetti. Yeni transfer Mostafa Mohamed de penaltıdan bulduğu skorla Galatasaray kariyerine golle başladı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı. Medipol Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman ilk sınavına Galatasaray karşısında çıktı.