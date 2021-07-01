Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nden Barış Alper Yılmaz'ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'ne yaklaşık 1.5 milyon bonservis ücreti euro ödeyecek. Barış Alper'in ikinci satıştan ise yüzde 20 pay verecek.

Keçiörengücü, Galatasaray'dan Ali Yavuz Kol'u bu transferde istese de genç forvet sarı kırmızılı takımda kalacak.

Galatasaray ileryen günlerde ise kadroda düşünmediği oyuncuları kiralama noktasında Ankara Keçiörengücü'ne öncelik verecek.

Öte yandan Barış Alper'in satışından eski kulübü Ankara Demirspor yüzde 25 pay alacak.

13 gole katkı sağladı

Sol kanatta görev yapan ve Ümit Milli Takım’da da forma giyen Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Keçiörengücü formasıyla 36 maçta 8 gol ve 5 asist ile oynadı.

Transfer sezonunu Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'ya imza attırarak açan Galatasaray, iç transferde ise Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'le kontrat yenilemişti.