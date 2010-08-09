Galatasaray Baptista'yı renklerine kattı

T24 - Galatasaray’ın, Brezilyalı yıldızı gözden çıkaran kulübü Roma ile 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı anlaştığı belirtildi.







Lorik Cana ve Pino’nun ardındanbüyük bir yıldız transferi gerçekleştirmek için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, lig başlayana kadar yeni oyuncusunu renklerine bağlamak istiyor. Yeni transferlerini bu hafta için resmen SPK’ya bildirip resmi sitesinden açıklaması beklenenen Galatasaray’da, başkan Adnan Polat’ın takımda görmeyi çok istediği Baptista hakkında İtalya’dan olumlu haberler gelmeye devam ediyor.









İmzaya yakın

“transfermarkt” adlı transfer portalı, Roma’nın Brezilyalı yıldızı için Galatasaray’ın yaptığı 5 milyon Euro’luk transfer teklifinin kabul edildiğini iddia etti. İki kulübün anlaşmasının ardından, 28 yaşındaki Baptista’nın Galatasaray’la sözleşme imzalamaya yakın olduğu da duyuruldu. Brezilyalı oyuncu, Roma’nın Adriano’yu transfer etmesinin ardından kendisine “Git” baskısı yapılması üzerine gelen teklifleri ciddi anlamda düşünmeye başladı.