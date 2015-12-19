Galatasaray 'Balta'yı taşa vurdu

Eski sözleşmeleri 'Sevr Anlaşması'na benzeten Dursun Özbek yönetimi, Hakan Balta'nın yeni mukavelesini 'güncel kur’ üzerinden belirleyince, sabit kurda olanların sözleşmesi de değişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Hakan Balta ile 1 milyon 250 bin Euro'ya anlaşırken, ödemenin güncel kurdan olması konusunda mutabakata varıldı. İşte bu madde yönetimin büyük bir skandala imza atmasına neden oldu.

2.82'den 3.16'ya çıktı!

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Selçuk İnan ve Burak Yılmaz'ın daha önce 2018-2019 sezonunun sonuna kadar uzatılan sözleşmelerine göre, başka bir Türk oyuncu ile güncel kurdan sözleşme yapılırsa her iki oyuncunun mukavelesindeki kur sabitlemesi ortadan kalkacaktı. Hakan Balta'nın imzası sonrası iki oyuncu için her yıl başında belirlenen sabit kur uygulaması otomatikman ortadan kalktı.

İlk planda bu yılın sonuna kadar 31.08.2014 Euro kuru olan 2.82’den ücretlerini almaları gereken Selçuk ve Burak, Ekim ayında Balta’nın güncel kur üzerinden yaptığı sözleşmeyle beraber yılın son 3 ayında ekstradan para aldı. Bugünkü kurun 3.16 olduğu düşünülürse, iki oyuncu da bir Euro'da 0.34 lira kazanmış oldu.

Sözleşmelerinin bitmesine 2 yıl kalan Selçuk ve Burak’la yeni anlaşmalar yapılarak, artı 3 senelik süre eklenmişti. Her iki oyuncunun sözleşmelerinde önümüzdeki dönemi de kapsayacak kur sabitlemesi maddesi geçerliliği yitirdi. Selçuk ve Burak, her yıl 50 bin Euro artarak devam eden ve bu sezon için 2.8 milyon Euro olan yıllık ücretleri güncel kur üzerinden alacak.