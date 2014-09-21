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Spor

Galatasaray, Balıkesir'de kayıp: 2-0

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Balıkesirspor, Galatasaray'ı yenerek ilk galibiyetini aldı

21 Eylül 2014 01:01

Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta maçında Galatasaray, Balıkesirspor'a 2-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra Süper Lig'de Eskişehirspor ile şampiyonlar Ligi'nde ise Anderlecht ile 1-1 berabere kalmıştı.

Hafta arasında patlak veren yönetim krizi ile de boğuşan sarı kırmızılılar kara bulutları dağıtmak için gittiği  Balıkesirspor deplasmanında da aradığını bulamadı.  Balıkesirspor'a da 2-0 mağlup olan sarı kırmızılılar böylece son 3 resmi maçında 3 puan yüzü göremedi.

Balıkesir’in ilk golü Galatasaraylı Semih Kaya’nın topu kendi ağlarına göndermesi sonucu 22. dakikada gelirken, Gökhan Ünal 44’üncü dakikada attığı golle takımına 2-0’lık galibiyeti getirdi.

 

Kadrolar

 

BALIKESİRSPOR: Emrullah, Okan, Kulusic, Coelho, Bülent, Jabbie, Andre Santos, Aykut, Alanzinho, Sercan, Gökhan

GALATASARAY: Muslera, Yasin, Semih, Chedjou, Tarık, Selçuk, Dzemaili, Yekta, Bruma, Sneijder, Burak

Galatasaray, Süper Lig maçları için geçtiğimiz hafta sözleşme imzaladığı yeni sponsporu ile ilk maçına Balıkesir'de çıktı

 

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