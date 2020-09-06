Galatasaray, Badou Ndiaye ile anlaştı

Irta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Badou Ndiaye ile şartlarda anlaşma sağladı. Teknik direktör Fatih Terim'in de onay verdiği transfer için sarı-kırmızılı kulüp, İngiliz kulübü Stoke City ile anlaşarak transfere noktayı koymayı hedefliyor.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Hatayspor ile oynanan hazırlık maçı sonrasında orta saha transferinde görüşmelerini hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. Stoke City, Badou Ndiaye'yi yeniden kiralama kararı aldı. Galatasaray eski oyuncusuyla görüşmelere başladı.