Galatasaray: Aziz Yıldırım'ın akıl sağlığından şüphe ediyoruz

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın "Bugün Fenerbahçe’nin başına gelen 3 Temmuz gibi biraz yüklenilse Galatasaray’ın başına FETÖ’den dolayı gelir. Galatasaray’daki FETÖ sorgulanması yapılmalı. Kendi söylüyor Galatasaray’ı himmet ve dualarla kaldıralım" açıklamasına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray’da yer almış birkaç sporcu üzerinden Galatasaray gibi köklü bir camiayı karalamaya, onu terör örgütünün parçası gibi göstermeye çalışanların akıl sağlığından şüphe etmek Galatasaraylılar olarak bizlerin en doğal hakkıdır" dendi.

NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Yıldırım şöyle konuşmuştu:

"Başkan olduğum 1998 yılından bu yana kadar bütün şampiyonluklar incelensin bizimkilerde incelensin. Bugün Fenerbahçe’nin başına gelen 3 Temmuz gibi biraz yüklenilse Galatasaray’ın başına FETÖ’den dolayı gelir. Galatasaray’daki FETÖ sorgulanması yapılmalı. Kendi söylüyor Galatasaray’ı himmet ve dualarla kaldıralım. Ben Antalya’da konuştum beni Galatasaray kulübü mahkemeye vermişler galiba iyi yaptılar hepsini ispatlayacağım onlara. Dualarla şampiyon yaptığını söylüyor Twitter’da konuşma çıktı. Gözaltı kararı çıkan oyuncular hangi takımdan? İyi incelesinler.

Bu süreçlerde 98’den beri hep Fenerbahçe’ye vuruldu. 2006’da Denizli’de yaşadıklarımız. Bugün Selçuk Dereli Sözcü’de yazı yazıyor katılabilir konuşurumda durmadan ahkam kesiyor. 16 dakika Denizli’de maçı uzattı. Şampiyonluğumuz gitti. Oraya makbuzlarla teşvik primleri gitti dendi. Biz mahkemelerdeyken onlarla ilgili mahkeme açıldı. O hakimler savcılar nerede şimdi bir sorsunlar"

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Türkiye, ne yazık ki dün gece televizyonculuk tarihinin en taraflı yayınlarından birine şahit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çok kritik bir sınır ötesi operasyon gerçekleştirdiği gecede, bir spor kanalı ile aynı kuruluşa ait bir haber kanalının üç saati aşkın süren canlı yayınına çıkan kişiler, mesnetsiz iddialarla neredeyse tüm Türk spor kamuoyunu zan altında bırakmaya çalıştılar.

Ülkemizin içinden geçtiği sıkıntılı süreçte, millet olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyarken yapılan bu kutuplaştırıcı yayını esefle kınıyoruz.

Günümüzde, Türkiye’nin son 40 yıldır Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması tarafından sinsice kuşatılmaya çalışıldığı vahim bir gerçek olarak karşımızdadır. Bu örgüt, ülkemizdeki pek çok kurumun; devletin, ordunun, emniyetin, eğitimin ve de sporun farklı katmanlarına sızmış, buralarda örgütlenmiş ve kendine yer edinmiştir.

Galatasaray bir dünya markasıdır. 25 milyon taraftarıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütüdür. 535 yıllık köklü mirasından ve fikri hür, vicdanı, hür, irfanı hür temellerinden güç alarak bu örgütün gerçek yüzünün ortaya çıktığı ilk andan itibaren üzerine düşeni yerine getirmiştir. Hukuken örgütle bağlantısı olanların kulüple ilişkisini 15 Temmuz gecesinden çok önce kesmiştir. 15 Temmuz’dan sonra da, devletin yürüttüğü adli operasyonlar çerçevesinde gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam etmektedir.

Sadece sportif başarıları nedeniyle ve bundan yaklaşık 20 yıl önce Galatasaray’da yer almış birkaç sporcu üzerinden Galatasaray gibi köklü bir camiayı karalamaya, onu terör örgütünün parçası gibi göstermeye çalışanların akıl sağlığından şüphe etmek Galatasaraylılar olarak bizlerin en doğal hakkıdır.

Şu çok iyi bilinmelidir: Galatasaray, her zaman cumhuriyet değerlerinin, demokrasinin, hukukun ve devletin yanındadır. Biz, diğer kulüp ve kurumları da başta üyeleri ve eski yöneticileri arasında yer alan çok sayıda FETÖ örgütü üyesinden arınmaya, kendi arka bahçelerini temizlemeye davet ediyoruz.

Sportif alandaki başarısızlıklarını örtmek için, bugün UEFA Süper Kupa zaferinin 16’ncı yıldönümünü kutlayan Türkiye’nin gururu olmuş Galatasaray Spor Kulübü’nün başarılarını, kıymeti kendinden menkul bir şahsın dualarına bağlayacak kadar aciz içine düşenlere de en azından bundan sonra akıl ve bilimle hareket etmelerini öneriyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla



Galatasaray Spor Kulübü"