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Spor

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Alanya(Antalya),(DHA) - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı

21 Nisan 2018 00:27

Alanya(Antalya),(DHA) - GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Alanya\'da teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasındaki karşılaşma, yarın akşam saat 19.00\'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu\'nda başlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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