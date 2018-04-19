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Spor

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı 

ALANYA,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı

19 Nisan 2018 23:31

ALANYA,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 30\'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Cumartesi günü oynanacak maç için Alanya\'da kampta bulunan Galatasaray, karşılaşma öncesindeki ilk antrenmanını konaklayacağı otele ait tesislerde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün Teleset Mobilya Akhisarspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(FOTOĞRAFLI)
 

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