-GALATASARAY AVUSTURYA KAMPI WÖRGL (A.A) - 07.07.2011 - Avusturya'nın Wörgl kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren antrenmanda teknik direktör Fatih Terim futbolculara taktik maçı yaptırdı. Maç esnasında istediklerini yapmayan oyuncularını uyaran Terim, özellikle geriye doğru oynanan toplara sinirlendi. Terim idmandan sonra ise oyuncularını tek tek tebrik ederek gönüllerini aldı. Öte yandan sarı kırmızılı takımın hazırlık kampını takip eden gazetecilerle Terim, Davala ve Hasan Şaş'tan oluşan takım bir maç yaptı. Galatasaray yarın Almanya Bölgesel Lig takımlarından Türkiyemspor Berlin ile karşılaşacak. Kufstein Arena'da oynanacak maç yerel saatle 19.00'da başlayacak. Bu karşılaşma GS TV ' den de canlı olarak ekranlara gelecek.