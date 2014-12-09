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Spor

Galatasaray, Avrupa'ya galibiyetle veda etmek istiyor

Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, D Grubu'ndaki son maçında İngiliz temsilcisi Arsenal'i ağırlayacak

09 Aralık 2014 02:30

Teknik direktörlüğe Hamza Hamzaoğlu'nun gelmesiyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'de ard arda iki galibiyet alan Galatasaray, bu akşam saat 21.45'te Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda hedef Avrupa kupalarına galibiyet ile veda etmek. Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da Arsenal'i ağırlayacağı karşılaşma saat 21:45'te başlayacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da futbolcularına sadece bir prestij maçına çıkacaklarını ancak oynadıkları futboldan hem kendilerinin hem de taraftarın keyif alması gerektiğini söyledi.

Galatasaray'da Anderlecht maçında kırmızı kart gören Selçuk İnan, Arsenal karşısında takımdaki yerini alamayacak.

 

İki takımın muhtemel 11'leri

 

Galatasaray: Muslera, Tarık, Semih, Hakan, Telles, Melo, Emre, Bruma, Burak, Sneijder, Umut.

Arsenal: Szczesny, Debuchy, Mertesacker, Chambers, Bellerin, Flamini, Chamberlain, Ramsey, Campell, Sanogo, Podolski.

 

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