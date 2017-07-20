Galatasaray Avrupa'daki 271. sınavına çıkıyor!

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda deplasmanda Östersunds'a 2-0 yenilen Galatasaray, Avrupa tarihindeki 271. maçına gollü galibiyet için çıkacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maç 20.30'da başlayacak ve karşılaşma şifreli kanal olan D-Smart'tan yayınlanacak. Galatasaray'ın kader maçını, Alman hakem Bastian Dankert yönetecek.

Sneijder uzaktan görünce dayanamıyor...

Şimdiye kadar UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa sahnesinde 270 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 98 galibiyet, 70 beraberlik ve 102 mağlubiyet aldı.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 163, adı daha önce UEFA Kupası olan UEFA Avrupa Liginde 74, Kupa Galipleri Kupası'nda 32 ve UEFA Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 270 maça çıktı.

Galatasaray'ın işi zor

Galatasaray, deplasmanda gol atamayarak işini zora soktu. Sarı-kırmızılılar, gol yemeden 2 gol atarak galip gelmesi halinde maç uzatmaya gidecek, 3 gollü galibiyette de direkt olarak turu geçecek. İlk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Younes Belhanda'nın bu maçta oynaması bekleniyor.

İlk maçta 2-0 yenilen Aslan, 1 gol yemesi halinde en az 4 gol atmak zorunda. 3-1'lik bir Galatasaray galibiyetinde dahi İsveç temsilcisi deplasman kuralı nedeniyle turu geçecek.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Mariano, UEFA listesine kayıtlı olmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.