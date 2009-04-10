Galatasaray Avrupa Şampiyonu

Maça ilgi büyüktü



Bakan Başesgioğlu da izledi

Beyaz forma uğurlu geldi

Deprem için saygı duruşu

Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, İtalya'da oyanan karşılaşmada sahadan 12 sayı farklık mağlubiyetle ayrılmıştı... Ancak Galatasaray dün akşam Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 21 sayı farkla 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA EUROCUP'ta şampiyonluğunu ilan etti.Karşılaşmanın ilk periyodunu 23-11 önde kapatan Galatasaray, devreyi 39-28 önde tamamladı. Üçüncü periyotta toparlanan Cras Basket Taranto farkı eritmeyi başarırken yine de temsilcimiz son periyoda 55-49 önde girdi. Karşılaşmanın uzatma periyoduna 7-2'lik seriyle başlayan temsilcimiz, son 2 dakikaya 19 sayı farkla 78-59 önde girdi. Kalan bölümde savunmada etkili oynayan ve rakibine sayı şansı tanımayan sarı-kırmızılı takım, karşılaşmayı 82-61 kazanaran Avrupa şampiyonu oldu.Galatasaray'da Sophia Young 27 sayı – 10 ribauntla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Seimone Augustus da 23 sayı – 7 asist – 5 ribauntla maça damgasını vuran isimlerden biri oldu. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Marina Kress 12 sayı – 8 ribaunt, Işıl Alben de 10 sayıyla skora önemli katkı sağladılar.Konuk ekipte ise Marie Mahony 20, Elodie Godin 14, Suzy Batkovic de 11 sayıyla oynadı.Karşılaşmanın son periyodu büyük bir heyecana sahne oldu. Galatasaray son 2 dakikayı 14 sayı farkla önde geçerken, karşılıklı atılan basketlerle son 20 saniyeye de 12 sayı önde girdi. Son hücumu kullanan temsilcimiz Augustus'un atışından sonuç alamayınca mücadele 12 sayı farkla 69-57 sona erdi ve uzatmaya gidildi.Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali rövanş karşılaşmasında, İtalya’nın Cras Basket Taranto takımını ağırlarken, sarı-kırmızılı taraftarların maça ilgisi büyük oldu.Deplasmandaki ilk maçı 67-55 yitiren Galatasaray, Türk basketbol tarihinde Avrupa kupası kazanan ilk bayan takımı olabilmek için rakibini en az 13 sayı farkla yenebilmek hedefiyle sahaya çıkarken, taraftarının desteğini de arkasına almasını bildi.Galatasaray Kulübü yönetimi, Ali Sami Yen Stadı önünden kaldırdığı otobüslerle çok sayıda taraftarı salona taşıdı ve maçın başlamasından saatlerce önce çok sayıda basketbolsever tribünlerdeki yerini aldı.Ayrıca, yaklaşık 30 kişilik İtalyan taraftar grubu da maçı kendilerine ayrılan bölümden izledi.FIBA Bayanlar Avrupa Kupası finali rövanş karşılaşmasını izlemek için Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu da Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’na geldi.Başesgioğlu, protokol tribününde Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel ve sarı-kırmızılı kulübün yöneticileriyle birlikte müsabakayı izledi.Karşılaşmada Galatasaray Bayan Basketbol Takımı’nı desteklemek için Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, antrenör Cevat Güler, futbolcular Arda Turan, Ümit Karan, Sabri Sarıoğlu, Emre Aşık, Volkan Yaman ve Orkun Uşak da salonda yer aldılar.Galatasaray, final rövanş maçında Cras Basket Taranto karşısına çubuklu beyaz formayla çıkarak uğur denedi.Sarı-kırmızılı futbol takımının, UEFA Kupası’nı kazandığı final maçında Arsenal takımı karşısına beyaz bir formayla çıkmasından esinlenilerek, bu final maçına da bayan basketbolcuların yine beyaz formayla çıktıkları öğrenildi.Final mücadelesinde, İtalya’da yaşanan deprem felaketinde yaşamlarını yitirenler de unutulmadı.Maç öncesi salonda, deprem nedeniyle ölenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.